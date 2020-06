macOS 11 Big Sur, i Mac sui quali potrà girare

macOS 11 Big Sur – nuova versione del sistema operativo di Apple che arriverà in versione definitiva in autunno – vanta varie nuove caratteristiche, molte delle quali sono “sotto il cofano” e che riguardano i futuri Mac con processori con architettura ARM.

Vi rimandiamo a questo articolo per alcuni dei dettagli già noti del nuovo sistema.

La versione beta di macOS Big Sur è disponibile già ora su developer.apple.com per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program; la beta pubblica per gli utenti Mac sarà disponibile su beta.apple.com dal mese prossimo. macOS Big Sur sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno.

I Mac sui quali sarà possibile installare macOS 11 Big Sur, sono:

MacBook 2015 e seguenti

MacBook Air 2013 e seguenti

MacBook Pro 2013 e seguenti

Mac mini 2014 e seguenti

iMac 2014 e segfuenti

iMac 2017 e seguenti

Mac Pro 2013 e seguenti

Nei prossimi giorni cominceremo a pubblicare vari dettagli su macOS 11, con dettagli piccoli e grandi relativi al nuovo sistema.