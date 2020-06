WatchOS 7 compatibile solo con gli ultimi tre Apple Watch

Mentre Apple da una parte è molto generosa con chi ha un dispositivo iOS, rendendo compatibile il suo iOS 14 con una serie di dispositivi anche molto vecchi, quando si tratta di watchOS non lo è altrettanto. Il nuovo watchOS 7, infatti, taglierà fuori Apple Watch 2 che non è certo vecchio come iPhone 6s e per soprannumero non porterà tutte le funzioni su tutti gli altri Apple Watch.

WatchOS 7, lo ricordiamo, offre novità interessanti come il tracciamento del sonno, la capacità di “leggere” nuovi esercizi fisici e i consigli sul lavaggio accurato delle mani (per ridurre i rischi da Covid-19). Disponibile anche nuovi funzioni estetiche tra cui spiccano i quadranti personalizzati e la possibilità di scambiare quadranti tra utenti. Funzioni che evidentemente richiedono una potenza di calcolo che Apple Watch 1 e Apple Watch 2 (che sono rispettivamente la seconda e la terza generazione di Apple Watch) non hanno.

L’aspetto che potrebbe essere più preoccupante per chi vuole sfruttare watchOS 7 al massimo delle sue potenzialità, è nella nota che lascia intendere che anche su alcuni Apple Watch più recenti come Apple Watch 3 non tutte le funzioni saranno disponibili. Ricordiamo che Apple Watch 3 è ancora in vendita e rappresenta oggi un prodotto ancora molto venduto per il favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni.

Resta da vedere se anche Apple Watch 4, uscito di produzione a settembre più che altro per non fare troppa concorrenza ad Apple Watch 5, non certo percentuale poco potente, avrà qualche forma di penalizzazione.