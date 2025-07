Airpods Pro mercato fermo, urgenti gli Airpods Pro 3

Apple ha bisogno di un aggiornamento per gli Airpods Pro. Nel mercato delle cuffie wireless, Apple infatti resta saldamente in cima, ma la curva di crescita si è interrotta. Lo dicono i dati raccolti da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) sul mercato americano.

Numeri stabili, mercato in lento movimento

CIRP ha rilevato che il 44% degli utenti iPhone negli Stati Uniti possiede auricolari Bluetooth, un dato in crescita rispetto al 41% del 2024 e al 39% dell’anno precedente. Tra questi, il 59% ha scelto gli AirPods: una leggera ripresa rispetto al 57% dell’anno scorso, un po’ più in alto del dato del 2024, ma che si traduce solo nel ritorno della quota di mercato del 2023.

Anche se, nei fatti, circa il 26% di tutti gli utenti iPhone statunitensi usa AirPods oggi, la sostanza è che Apple non è riuscita ad allargare la propria base di clienti nel ultimi due anni.

La spinta promozionale di Amazon e non solo

Dietro le quinte si notano segnali di un’azienda che prova a muovere il mercato. Durante il recente Amazon Prime Day, le AirPods Pro 2 sono state proposte negli USA a 149 dollari, con uno sconto di 100 dollari rispetto al prezzo ufficiale di 249. La stessa cosa è accaduta in Italia dove gli Airpods Pro su Amazon (e anche altrove) sono scesi a 189,99 euro, il minimo storico e un prezzo paragonabile a quello USA considerando mercati e tasse.

Secondo CIRP, potrebbe essere una strategia per svuotare i magazzini in vista delle nuove AirPods Pro 3, attese per settembre. Ma l’ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un’operazione per spingere le vendite in volume, approfittando di un margine di profitto ancora ampio.

L’orizzonte delle AirPods Pro 3

Le nuove AirPods Pro 3, lo ricordiamo, dovrebbero arrivare a settembre, insieme ai nuovi iPhone e Apple Watch. Secondo le indiscrezioni, il nuovo modello (di cui si sono numerosi segnali) dovrebbe includere un’ANC migliorata, audio più ricco, novità nel design e anche il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Apple punterebbe sia ai nuovi utenti sia a chi possiede modelli più vecchi o con batteria ormai logora. E in questo scenario, le AirPods si confermano uno dei pochi prodotti “a ciclo veloce” dell’ecosistema Apple. A differenza dell’iPhone, che oggi viene sostituito in media dopo 3 o 4 anni, le cuffiette wireless si perdono, si rovinano, si scaricano più in fretta, e si ricomprano più spesso.

Non a caso, CIRP le segnala tra gli oggetti più riacquistati su Amazon. Una miniera d’oro per Apple, che può sfruttare il ricambio più rapido per sostenere i ricavi nei momenti di rallentamento della gamma iPhone.