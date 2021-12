macOS 12 Monterey, il segnale arancione del microfono è un problema

Tra le novità di macOS 12 Monterey, c’è l’indicatore di registrazione: dal Centro di Controllo è possibile vedere quali app hanno accesso al microfono del Mac, e con una nuova funzione software, la lucina della fotocamera si accende per avvisare l’utente che un’app sta usando il microfono.

La funziona è comoda e importante dal punto di vista della sicurezza ma – spiega il francese Macg – per alcuni utenti quel puntino arancione è un bel problema: i professionisti della videoproiezione (che usano i Mac in teatri, spettacoli, eventi vari) chiedono ad Apple di predisporre un sistema per disattivare questa spia luminosa. Il puntino è comodo ma è fastidioso e crea problemi quando i computer sono usati in determinati spettacoli e performance.

L’indicatore in questione, infatti, è presente non solo nello schermo principale del Mac ma anche nelle immagini visualizzate su monitor secondari o proiettori e appare anche disabilitando l’opzione “i monitor hanno spazi separati” nelle Preferenze di Mission Control.

Mark Coniglio, sviluppatore di Isadora (app per il controllo dei media usata nell’ambito di performance interattive), lamenta il problema ma lo stesso inconveniente riguarda altri software per regie teatrali.

Coniglio invita altri utenti a segnalare il problema a Apple (si potrebbe attivare qualche Preferenza e far decidere all’utente se far comparire o no il puntino). Una potenziale soluzione arriva da e Undot, disponibile su GitHub ma una soluzione specifica da parte di Apple sarebbe auspicabile.