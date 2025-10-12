Probabili aggiornamenti a macOS 26.0.2 e iOS 26.0.2 in arrivo

Apple sta testando internamente un aggiornamento a iOS 26.0.2, update che potrebbe arrivare prima del futuro update a iOS 26.1.

Apple rilascia aggiornamenti intermedi quando è necessario risolvere falle o bug importanti e il sito statunitense Macrumors riferisce di avere individuato nei log dal server dispositivi che si sono collegati al sito sui quali era presenta iOS 26.0.2.

Apple ha da poco rilasciato l’aggiornamento a iOS 26.0.1, update che ha risolto bug quali ad esempio la perdita di connessioni i Wi‑Fi e Bluetooth con iPhone 17, l’impossibilità di connettersi ad alcune reti cellulare e altro ancora. L’update a iOS 26.0.2 potrebbe integrare fix legati alla sicurezza o la soluzione a bug che sono stati segnalati da più parti e che Apple ritiene importante sistemare, prima di rilasciare il futuro iOS 26.1 (qui i dettagli finora noti di quest’ultimo).

Anche sul versante Mac, il sito AppleInsider riferisce di avere individuato Mac aggiornati a macOS 26.0.2; questi ultimi potrebbero essere anche gli imminenti MacBook Pro da 14″ con chip M5.

Risoluzioni di bug in arrivo

I primi aggiornamenti delle major release di iOS e macOS integrano tipicamente migliorie relative a stabilità e sicurezza. Alcuni utenti di Mac con macOS Tahoe hanno notato un consumo anomalo di memoria RAM, bug del quale Apple è probabilmente a conoscenza e che dovrebbe essere risolto con i prossimi update. A proposito di quest’ultimo problema (ne abbiamo parlato in dettaglio qui con indicazioni su potenziali fix), gli sviluppatori di varie app stanno rilasciando aggiornamenti per risolvere problematiche legate al framework Electron. Tra quelle aggiornate, segnaliamo: Slack, Discord, Figma e Visual Studio Code. Tra le app problematiche che sfruttano Electron e che ancora non sono state aggiornate, ci sono: 1Password, Dropbox, Bitwarden e Postman. Alcuni utenti di queste ultime app segnalano lentezza anomala (il problema, come accennato, è legato al framework Electron, da poco aggiornato: appena gli sviluppatori rilasceranno gli update delle app, gli inconvenienti segnalati si dovrebbero risolvere).