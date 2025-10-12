L’app Clips di Apple non verrà più aggiornata

Apple ha interrotto lo sviluppo di Clips, app di video editing per iPhone che era stata presentata nella prima versione nel 2017, indicata come ideale per la creazione di clip da condividere sul social media.

Un documento di supporto sul sito di Apple riporta che Clips non sarà più aggiornata e non sarà più disponibile come download per i nuovi utenti (chi l’ha scaricata in passato, potrà scaricarla dall’App Store).

Chi ha già l’app può ovviamente continuare a usarla. Apple suggerisce di salvare i video creati con Clips (con o senza effetti) nella libreria fotografica o altra destinazione e indica il link ad iMovie come alternativa app grayuita di video editing.

La prima versione nel 2017

Presentata nel 2017, Clips era indicata come una nuova app per permette a a tutti gli utenti di creare in modo veloce e divertente video espressivi su iPhone e su iPad. L’app permetteva di combinare clip video, foto e musica per dar vita a filmati da condividere con amici tramit Messaggi oppure da pubblicare su Instagram, Facebook e altri social network.

Tra le peculiarità di Clips, i Titoli live, per creare titoli e sottotitoli animati utilizzando semplicemente la voce. Effetti divertenti come filtri fumetto, forme fumetto per i messaggi e poster animati a schermo intero, permettevano di aggiungere un toccol personale ai video. L’app funzionava (e funziona ancora) senza bisogno di timeline, tracce o strumenti complicati per l’editing: basta toccare e tenere premuto un solo pulsante per girare video live e scattare foto o aggiungerli dalla Libreria foto. È possibile aggiungere filtri artistici, fumetti, forme o emoji, ma anche poster a schermo intero con sfondi animati e testo personalizzabile. L’app permette di scegliere tra varie colonne sonore che si adattano in automatico alla lunghezza del video.

Un aggiornamento nel 2018 ha introdotto sei scene per i selfie, sfondi a 360° che trasportano gli utenti in mondi diversi per foto e videoselfie divertenti, tre nuovi filtri per dare vita a fumetti in bianco e nero, acquerelli monocromatici o film d’epoca, poster per creare titoli per i video con temi quali scienza, sport e film muto, oltre a poster animati dai capolavori Disney Pixar Gli Incredibili 2 e Coco.

Nel 2019 sono arrivate Memoji e Animoji (in gra di seguire i movimenti del volto dell’utente quando viene usata la fotocamera frontale di iPhone e iPad), nuovi adesivi di Topolino e Minnie, direttamente dal mondo Disney, e un nuovo poster a tema invernale.

Nel 2020 era arrivato il supporto per mouse e tastiera Bluetooth su iPad.

Negli ultimi anni, l’app aveva ricevuto solo correzioni minori. Si volta quindi una pagina per questa applicazione che ambiva, al suo lancio, a rendere facile per tutti la creazione dei video.