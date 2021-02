macOS Big Sur 11.2.1 ora controlla correttamente lo spazio libero prima dell’installazione

Pochi giorni addietro è emerso un bug negli aggiornamenti di macOS Big Sur: se non si dispone di spazio libero a sufficienza sul disco, l’update non viene portato a termine e potrebbe essere impossibile avviare il computer o recuperare i dati (soprattutto se l’unità con il sistema operativo è cifrata con File Vault).

Apple ha rilasciato la versione aggiornata dell’update a macOS Big Sur 11.2.1 (build 2D75) è, riferisce Mr. Macintosh, l’ultimo update ora verifica correttamente lo spazio disponibile prima di proseguire con l’installazione. Se dalla verifica non risulta spazio a sufficienza, appare un messaggio di errore, indicando quanto spazio ancora serve a disposizione prima di procedere.

L’aggiornamento è disponibile ovviamente solo per chi non ha ancora aggiornato a macOS 11.2.1.

macOS Big Sur 11.2.1 (20D75) full installer is now available for download.

I've confirmed the new installer now checks for free space properly.

This was a serious problem, and I'm glad users will no longer get caught by this issue. https://t.co/dYSuRjdd4p pic.twitter.com/ILxoKfhORn

— Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) February 15, 2021