L’Intelligenza Artificiale per valutare la gravità di melanomi cutanei

Scienziati dell’Università di Gothenburg (Svezia) hanno sviluppato un algoritmo in grado di valutare la gravità di melanomi cutanei con lo stesso grado di accuratezza dei dermatologi.

Il sistema, riferisce il sito TheNextWeb – è stato sviluppato per aiutare i medici a determinare lo stadio raggiunto da un cancro alla pelle.

Alcuni pazienti individuano spesso da soli i melanomi notando – con l’auto esame – nuovi nei o cambiamenti in quelli esistenti, ma spesso anche i dermatologi non sono in grado di determinare subito se si tratta di un carcinoma invasivo o no. I ricercatori hanno ipotizzato che l’uso dell’Intelligenza Artificiale poteva essere in aiuto per assistere loro in questo compito.

Vari tipi di melanomi sono stati classificati usando una rete neurale convoluzionale o ConvNet (CNN), uno degli algoritmi di Deep Learning più utilizzati oggi nella computer vision, sistemi che trovano impiego in vari settori, incluse le diagnosi mediche. L’IA è stata addestrata a riconoscere immagini di vari tipi di lesioni della pelle e individuare comprovati melanomi, immagini ottenute con un dermascopio, strumento che offre un’impareggiabile precisione ottica, consentendo di rilevare e anche i dettagli più piccoli. L’algoritmo messo a punto è stato testato su 200 casi già diagnosticati dai un dermatologo; i responsi ottenuti con l’IA sono stati identici a quelli ottenute da pareri richiesti a sette dermatologi indipendenti.

I ricercatori riferiscono che l’algoritmo deve essere ancora perfezionato e che saranno necessarie valutazioni cliniche a lungo termine. Lo studio dimostra ad ogni modo che l’IA può essere un valido aiuto in questo ambito, contribuendo a individuare melanomi cutanei e la loro evoluzione, e contribuire ad attivarsi in tempo per terapie mirate.

