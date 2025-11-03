C’è macOS 26.1, ritocchi e qualche piccola funzionalità in più

Tutti attendevano iOS 26.1 con le sue novità (non troppo rivoluzionarie), ma insieme è arrivato anche macOS Tahoe 26.1.

La nuova versione introduce, come quella per iPhone, alcune novità visive e funzionali, migliorando l’esperienza complessiva di AirPlay, FaceTime e la sicurezza per gli account familiari.

Novità principali

Tra le principali aggiunte spicca la nuova opzione Opaco per Liquid Glass, che consente di scegliere un aspetto leggermente meno trasparente per finestre, notifiche e schermata di blocco, offrendo un look più discreto e una leggibilità migliore. Niente di drammaticamente differente, solo un ritocco ben integrato.

Con l’aggiornamento arriva anche il supporto a Apple Music AutoMix tramite AirPlay, una funzione che permette di gestire una riproduzione musicale continua e armonizzata su dispositivi compatibili, con passaggi tra brani più ordinati.

FaceTime riceve miglioramenti alla qualità audio nelle connessioni con banda ridotta, rendendo le chiamate più nitide e affidabili anche quando la rete non è nelle condizioni ideali.

Per quanto riguarda la sicurezza, Communication Safety e i filtri web per limitare l’accesso a siti per adulti sono ora abilitati di default per gli account di minori nella fascia 13–17 anni, con possibili variazioni a seconda del Paese. È un passo ulteriore nel rafforzare le tutele automatiche per gli utenti più giovani.

Come scaricare l’aggiornamento

Per installare l’aggiornamento a macOS Tahoe 26.1, aprire le Impostazioni di Sistema, selezionare Aggiornamento Software e avviare il download quando l’update appare disponibile. L’installazione può richiedere qualche minuto in base al modello di Mac e alla connessione Internet. Consigliato effettuare un backup prima di procedere, soprattutto se il computer è usato per lavoro o progetti in corso.

Apple segnala che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili su tutti i dispositivi o in tutte le regioni. Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine di supporto dedicate ai contenuti di sicurezza e agli effetti su prestazioni e batteria.