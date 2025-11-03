Disponibili update a macOS Sonoma 14.8.2 e macOS Sequoia 15.7.2

Oltre all’aggiornamento a macOS Tahoe 26.1, Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti a macOS Sequoia 15.7.2 (aggiornamento di macOS Sequoia, sistema operativo per Mac presentato lo scorso anno) e macOS Sonoma 14.8.2 (predecessore si Sequoia9, update per chi non vuole/non può passare al nuovo sistema operativo macOS 26.
Apple spiega che questi aggiornamenti forniscono “importanti miglioramenti alla sicurezza” e il suggerimento è dunque di installarli prima possibile.
Come scaricare aggiornamenti di Sequoia e Sonoma
Se non volete ancora installare macOS 26 tahoe potete ottenere gli update di Sequoia e Sonoma aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software: da qui è possibile installare il nuovo macOS 26, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando quelli proposti nella sezione “Alternative disponibili”.
A questo indirizzo trovate un nostro articolo su come prepararsi all’aggiornamento di macOS 26. A questo indirizzo le prime dieci cose da provare con il nuovo sistema operativo.