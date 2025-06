macOS Tahoe manda in pensione il Lauchpad, il Mac imiterà iPhone

Era lì da anni, sempre uguale, spesso ignorato a volte odiato Ora il Launchpad del Mac con macOS 26 va in pensione. Al suo posto debutta “App”, una nuova interfaccia che organizza le applicazioni in modo intelligente e ordinato, con un look che richiama quello degli iPhone. È una delle novità più visibili di macOS 26 Tahoe, il nuovo sistema operativo Apple.

App organizza le applicazioni per categoria (es, utility, Produttività e Finanza, Svago, Creatività, Social) e c’è anche la categoria “Suggerimenti” nella parte superiore dello schermo per trovare le app usate di più.

Facendo click sull’icona con i tre puntini a destra dell’app App, è possibile scegliere la vista per icone o lista e la visualizzazione per categorie o ordine alfabetico.

Apple ha predisposto anche delle scorciatoie di tastiera:

Command + 1 mostra le Applicazioni

Command + 2 mostra i Files.

Command + 3 mostra le Azioni rapide

Command + 4 mostra gli elementi negli Appunti (al primo avvio il sistema chiede se consentire o meno questa funzionalità)

La sostituzione del Launchpad con App fa parte di un più ampio rinnovamento di Spotlight (ne parliamo in dettaglio qui) che ora rende ancora più facile trovare ciò che si sta cercando, permettendo all’utente di eseguire varie azioni in modi completamente nuovi.

La prima beta di macOS Tahoe è per ora disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La release finale sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.