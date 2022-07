Magic Leap 2 arriva il 30 settembre anche in Italia

Il visore di realtà aumentata di seconda generazione Magic Leap 2 ha finalmente una data concreta per la sua disponibilità commerciale. Il visore focalizzato sul business che si è fatto strada per la prima volta a un numero limitato di utenti l’anno scorso come parte del programma early adopter dell’azienda sarà adesso disponibile per tutti (nei principali paesi, Italia inclusa) a partire dal 30 settembre.

Magic Leap 2 sarà disponibile in tre edizioni, la più economica delle quali sarà il modello base, pensato per professionisti e sviluppatori che vogliono solo accedere alla piattaforma di realtà aumentata. L’edizione può essere utilizzata per implementazioni commerciali complete e ambienti di produzione e costerà 3.299 dollari, circa 3.155€ con una garanzia di un anno.

Gli sviluppatori che lavorano su app AR e hanno bisogno del visore per i test interni dovranno probabilmente acquistare l’edizione Magic Leap 2 Developer Pro. Viene fornito con “accesso a strumenti di sviluppo, progetti di esempio, funzionalità di livello enterprise e versioni di anteprima mensili a scopo di sviluppo e test”. Detto questo, l’azienda non darà ai suoi acquirenti il permesso di utilizzarli per implementazioni commerciali complete e in ambienti di produzione. I prezzi dello Developer Pro partono da 4.099 dollari, circa 3.900€.

Infine Magic Leap 2 Enterprise è per i clienti che cercano un visore con solide funzionalità aziendali e che intendono utilizzarle per implementazioni su larga scala. Questa opzione costerà agli acquirenti almeno 4.999 dollari, circa da 4.780€, e verrà fornita con un accesso di due anni alle funzionalità aziendali, nonché alle versioni software trimestrali. A differenza delle altre due opzioni, l’edizione Enterprise è fornita in bundle con due anni di garanzia.

Ovviamente, trattandosi di periferiche destinate all’uso aziendale, e avendo prezzi che vanno oltre il doppio del prezzo al dettaglio del primo Magic Leap, l’azienda non si aspetta numeri di vendita massicci. Soprattutto perché Magic Leap avrebbe venduto solo 6.000 unità del primo modello entro i primi sei mesi in cui è diventato disponibile.

All’epoca, le informazioni apparse in rete riportavano che il fondatore della società Rony Abovitz dichiarò agli investitori che si aspettava di vendere un milione di unità nel primo anno, prima di scendere a 100.000 unità come numero più realistico. A causa delle scarse vendite di Magic Leap One Creator Edition e della pandemia, l’azienda ha finito per licenziare metà della sua forza lavoro nel 2020.

Magic Leap 2 sarà disponibile anche in Canada, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno dell’Arabia Saudita il 30 settembre, con Giappone e Singapore a seguire prima della fine dell’anno.

