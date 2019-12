Manfrotto Advanced 2, la nuova linea di zaini per fotografi

L’italiana Manfrotto ha appena presentato la nuova collezione di borse fotografiche Advanced 2, che comprende cinque borse a spalla, tre fondine e sei zaini (alcuni già in vendita su Amazon) appositamente progettati per trasportare al meglio tutta l’attrezzatura.

Advanced 2 è la nuova edizione della collezione Advanced (che ha riscosso un grande successo a livello mondiale) e comprende divere soluzioni appositamente progettate per ospitare le fotocamere e i dispositivi imaging più diffusi, dalle più recenti reflex e mirrorless, a droni e gimbal.

Le borse più grandi si abbinano su misura ai treppiedi da viaggio Befree Advanced mentre le soluzioni più compatte vanno a braccetto con la linea GorillaPod di JOBY.

Gli zaini

La collezione di zaini Advanced 2 comprende i modelli Compact, Active, Gear, Fast, Travel e Hybrid. Questi zaini sono dotati di sistemi di protezione per mantenere l’attrezzatura fotografica al sicuro e sono progettati per massimizzare il comfort grazie allo schienale imbottito e alla cinghia toracica.

La collezione è una combinazione di tessuti performanti, un rivestimento resistente e un ricercato look urbano, il tutto combinato a funzionalità, nuovi attacchi per i treppiedi e a spazi dedicati per attrezzatura fotografica, laptop, tablet e oggetti personali. Sono inoltre idrorepellenti e dispongono di una speciale raincover per una maggiore protezione in caso di maltempo.

Lo zaino Advanced 2 Compact (90,22 euro) è l’ideale per viaggiare con una mirrorless, uno o due obiettivi aggiuntivi, un laptop o tablet da 13″, effetti personali e un treppiede compatto. Questo zaino è dotato di un facile accesso dall’alto all’attrezzatura fotografica e di un vano inferiore riservato agli effetti personali.

Lo zaino Advanced 2 Active può ospitare un equipaggiamento simile al modello Compact e un laptop da 14″, ha uno scomparto inferiore per organizzare in modo sicuro l’attrezzatura fotografica, un vano superiore per altri effetti personali, oltre a un attacco per il treppiede e a una tasca per la bottiglia d’acqua all’esterno.

Lo zaino Advanced 2 Gear (94,18 euro) offre uno spazioso vano frontale per un rapido accesso all’attrezzatura, come una fotocamera CSC full frame, 3 obiettivi, un drone pieghevole, un gimbal a mano, oltre a tablet e laptop da 15”. Gli effetti personali possono essere riposti nello scomparto superiore, mentre un treppiede da viaggio di dimensioni standard può essere fissato sul lato esterno dello zaino.

Lo zaino Advanced 2 Fast (141,80 euro) può contenere una DSLR Pro, quattro obiettivi e un flash, il tutto in un vano per l’attrezzatura fotografica accessibile da 3 lati e/o completamente apribile per cambi di attrezzatura rapidi. Agli effetti personali è riservata la parte superiore e laterale, un apposito vano può ospitare laptop e tablet da 15″ e sulla parte anteriore dello zaino è disponibile un attacco per il treppiede.

Lo zaino Advanced 2 Travel può ospitare una DSLR e quattro obiettivi supplementari oppure una mirrorless full frame con due obiettivi e un drone pieghevole, oltre a un laptop e tablet da 15″, il tutto ben organizzato in due scomparti con accesso laterale e rapido, oltre a un vano superiore per accessori ed effetti personali. Gli scomparti laterali possono essere aperti completamente e, per un utilizzo in movimento, è sufficiente sfilare gli spallacci e ruotare lo zaino su un lato per accedere facilmente all’attrezzatura. Lo zaino è inoltre dotato di una tasca dedicata per un gimbal o un treppiede, mentre un treppiede da viaggio può essere attaccato anche sulla parte frontale dello zaino.

Lo zaino Advanced 2 Hybrid (145,58 euro) è un nuovo modello della collezione Advanced2, creato per massimizzare la versatilità e soddisfare le diverse esigenze dei fotografi appassionati. Progettato per trasformarsi facilmente da zaino in borsa a spalla e in borsa a mano, questo modello 3 in 1 è dotato anche di una pouch interna rimovibile per custodire la fotocamera e di tasche dedicate per organizzare l’equipaggiamento personale.

Le borse (a spalla, a tracolla) e le fondine

Advanced 2 Messenger è una borsa a tracolla con un comodo accesso rapido e una cinghia stabilizzatrice sul torace per un maggiore comfort nel trasporto. Se invece si è alla ricerca di borse più piccole, le borse a spalla Advanced 2 disponibili in quattro misure e le tre fondine possono soddisfare ogni tipo di esigenza.

Maggiori informazioni su Manfrotto in questa sezione del nostro sito.