Rewound trasforma iPhone in iPod Classic con un piccolo trucco

Pochi giorni fa abbiamo parlato di un app in fase di completamento che trasforma iPhone in iPod Classic: con un sorpasso inaspettato Rewound, un’altra app di un diverso sviluppatore, approda su App Store bruciando i tempi ed offre la stessa funzione.

È risaputo che a Cupertino non piacciono app e software che ricreano aspetto e funzionamento dei propri prodotti, anche se ormai storici e riposti in cantina da anni. Per questa ragione lo sviluppatore ha escogitato un piccolo trucco per evitare di essere intercettato dal team di approvazione delle app per la pubblicazione su App Store.

Per evitare che Rewound fosse respinta e avere una chanche in più di arrivare agli utenti, l’app non contiene la skin grafica che ricrea in tutto e per tutto il frontale di iPod Classic. Infatti una volta scaricata e installata mostra in alto il classico elenco di cartelle per gestire la musica tra In riproduzione, Playlist, Album, Artisti, Brani e altro, mentre in basso appare un grande riquadro nero con la scritta Custom Interface.

In quest’area l’utente è libero di inserire la skin preferita, scaricando l’immagine da Internet, dai social oppure semplicemente scegliendone una all’interno del Rullino fotografico di iPhone. Caso vuole che Rewound sia subito pronta per ospitare la skin che riproduce la mitica ghiera del lettore MP3 più famoso della storia, trasformando iPhone in iPod Classic.

Per una riproduzione ancora più fedele viene sfruttato il feedback aptico dello smartphone, così quando l’utente scorre il dito sulla ghiera virtuale sul display, iPhone emette una piccola vibrazione. Non solo: la vibrazione è accompagnata dallo stesso rumore che chiunque abbia mai usato un iPod in vita sua ricorda con piacere e nostalgia.

Rewound trasforma iPhone in iPod Classic e permette di gestire la musica di Apple Music, ma lo sviluppatore anticipa che presto sarà possibile fare lo stesso anche per Spotify. La skin di iPod Classic è una immagine statica che riportiamo in questo articolo da 9to5Mac: basta un tocco per salvarla nel Rullino e poi sceglierla come skin all’interno di Rewound.

L’idea di non includere la skin di iPod Classic di serie nell’app e la possibilità di impiegare diverse skin a piacere è la soluzione escogitata dal programmatore nella speranza che Apple non respinga Rewound rimuovendola da App Store. L’idea è buona ma non scommetteremmo nulla sull’esito finale: chi vuole trasformare iPhone in iPod Classic anche solo per pochi istanti e un tuffo nel passato farebbe bene a scaricarla prima che a Cupertino cambino idea.

L’app Rewound è gratis da questa pagina di App Store ma, per alcune funzioni aggiuntive, potrebbe essere necessario effettuare un acquisto in-app. Tutti gli articoli dedicati a iPhone sono disponibili da questa pagina di macitynet.