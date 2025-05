Mappe, Trump vuole cambiare il nome del Golfo Persico in Golfo d’Arabia

Dopo il Golfo del Messico diventato Golfo d’America negli USA, con Apple e Google che si sono adeguate in app e servizi dedicati alle mappe a uno specifico ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, adesso è il turno del Golfo Persico, quello che Trump vorrebbe ribattezzare “Golfo d’Arabia”.

L’annuncio è previsto durante la visita di Trump nella regione, dal 13 al 16 maggio, con tappe in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Quello che è storicamente e internazionalmente conosciuto come “Golfo Persico” (denominazione utilizzata dall’Organizzazione idrografica internazionale) dovrebbe diventare “Golfo d’Arabia”, così come chiamato da alcuni governi arabi, denominazione non riconosciuta però a livello internazionale.

L’iran ha evidenziato che dietro all’attuale denominazione si celano millenni vicende umane. “Sono certo che Donald Trump sappia che il nome Golfo Persico è vecchio di secoli”, ha scritto su X il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. E ancora: “Il nome Golfo Persico, come molte designazioni geografiche, è profondamente radicato nella storia umana. L’Iran non si è mai opposto all’uso di nomi come Mare di Oman, Oceano Indiano, Mar Arabico o Mar Rosso. L’uso di questi nomi non implica la proprietà di una nazione in particolare, ma riflette piuttosto un rispetto condiviso per il patrimonio collettivo dell’umanità. Al contrario, i tentativi, motivati politicamente, di alterare il nome storicamente consolidato del Golfo Persico sono indicativi di intenti ostili nei confronti dell’Iran e del suo popolo e li condanniamo fermamente”, ha concluso Araghchi parlando di un affronto per tutti gli iraniani”.

The name Persian Gulf, like many geographical designations, is deeply rooted in human history. Iran has never objected to the use of names such as the Sea of Oman, Indian Ocean, Arabian Sea, or Red Sea. The use of these names does not imply ownership by any particular nation, but… pic.twitter.com/PQjUiph4qt

