IKEA e Sonos divorziano, ultimo treno per comprare Symfonisk

Iniziata nel 2018, la collaborazione tra Sonos e Ikea per la linea Symfonisk, che comprendeva speaker lampada, diffusori da scaffale e persino modelli integrati in cornici, giunge al termine.

La conferma arriva anche da Sonos, che ha confermato a The Verge che tutti i prodotti Symfonisk in magazzino saranno progressivamente venduti nelle filiali Ikea di tutto il mondo fino ad esaurimento scorte, non essendo in programma nuovi lanci. Chi già possiede questi speaker, comunque, continuerà a ricevere gli aggiornamenti software necessari al loro funzionamento.

Erin Pategas di Sonos ha sottolineato che negli ultimi otto anni la collaborazione con Ikea è stata estremamente gratificante e ricca di risultati di cui essere orgogliosi. Pur non prevedendo nuovi prodotti in collaborazione, l’azienda continuerà a fornire supporto a tutti i dispositivi Symfonisk già in circolazione, assicurando un’esperienza sonora di qualità nel tempo.

I diffusori Symfonisk sono apprezzati per audio d qualità, l’integrazione con l’ecosistema audio Sonos e per un prezzo spesso inferiore rispetto ai modelli progettati internamente dall’azienda. Chi stesse pensando a un acquisto farà bene a verificare la disponibilità sul sito IKEA, perché a breve potrebbero non essere più disponibili e allo stesso tempo potrebbero esserci delle offerte per svuotare gli scaffali.

Gli speaker Symfonisk erano diventati una scelta popolare come diffusori posteriori per sistemi home theater Sonos, grazie anche al loro design discreto, in grado di confondersi con l’arredamento, e al prezzo più contenuto che li rendeva un ottimo punto di ingresso nell’universo Sonos.

Sul fronte audio, il diffusore lampanda in particolare si è sempre confrontato alla pari con modelli come Sonos One o Play:1.

Nei test che abbiamo affrontato con i prodotti Sonos abbiamo spesso utilizzato delle coppie di Synfonisk da scaffale come diffusori surround entry level in combinazione con la soundbar come Ray, Beam e ARC.

Inoltre Ikea, come sua tradizione, ha sempre offerto una vasta gamma di accessori e finiture per rendere più integrata la presenza degli speaker nell’arredo di casa: tra questi mensole, supporti, e pure cover frontali.

Sul fronte software, nel frattempo, Sonos prosegue nel lavoro di rifinitura dell’app mobile, dopo il rilascio della versione completamente rinnovata lo scorso maggio, che aveva avuto un avvio complicato a causa di numerosi bug e di prestazioni inferiori alle aspettative. Secondo l’amministratore delegato ad interim Tom Conrad, migliorare l’esperienza d’uso degli utenti rimane la massima priorità.

