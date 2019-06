Amazon batte Apple e Google, ora è il marchio che vale di più al mondo

Amazon ha superato Apple in termini di capitalizzazione di mercato, e ora anche in termini di valore del marchio. Non solo, il colosso dell’e-shopping mette le freccia anche su Google.

Almeno, questo è quanto emerge dall’ultima classifica BrandZ di Kantar, che prende in esami i marchi più importanti al mondo per stabilire ogni anno quello che vale di più. Una classifica che mostra un incredibile balzo in avanti per quello che è il marchio di vendita al dettaglio di Jeff Bezos.

La classifica, quest’anno, ha coinvolto 122.000 marchi, dati derivanti da 3,6 milioni di consumatori, 418 categorie, e 51 mercati. Il marchio Apple, secondo questa classifica, ha un valore di 309,5 miliardi, mentre Google segue a ruota a 309 miliardi di dollari.

Amazon, nel frattempo, sale a 315,5 miliardi di dollari. Si tratta di un valore in aumento del 52% rispetto allo scorso anno, mentre Apple e Google hanno avuto miglioramenti sensibilmente più contenuti, rispettivamente, del 3 e del 2 per cento.

Ai microfoni di CNBC, Doreen Wang, responsabile globale di Kantar BrandZ, ha etichettato come una “crescita fenomenale” il valore del marchio di Amazon, che è cresciuto di quasi 108 miliardi di dollari nel corso dell’ultimo anno, dimostrando come i marchi sono ora meno ancorati alle singole categorie o alle regioni geografiche.

Apple e Google hanno dominato la classifica negli ultimi 12 anni, con Google che ha battuto Apple nel 2018. Quest’anno, la classifica è caratterizzata dalla presenza di 15 brand cinesi, con 131,2 miliardi dollari di valore per Alibaba, davanti rispetto a Tencent, valutato per 130,9 miliardi di dollari.

In termini di capitalizzazione di mercato, Apple è attualmente valutata a 886,07 miliardi di dollari, mentre Amazon ha un valore di 916,048 miliardi di dollari. Tra gli altri big Microsoft, con un valore di 750,754 miliardi di dollari. La classifica BrandZ di Kantar propone alle prime 10 posizioni le seguenti società: