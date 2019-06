watchOS 6 riceverà i codici di verifica per ID Apple

Tra le tante novità di watchOS 6, un’interessante peculiarità è la possibilità di usare l’Apple Watch per ottenere un codice di verifica ed effettuare l’accesso con il proprio ID Apple su un nuovo dispositivo o browser.

Quando qualcuno effettua l’accesso con un Apple ID su un nuovo dispositivo o browser, bisogna confermare la propria identità con la password e un codice di verifica a sei cifre. Il meccanismo di protezione allerta l’utente del tentativo di accesso, indicando (su iPnone o Mac) la posizione approssimativa da dove è avvenuta la richiesta, e chiedendo di consentire o negare l’accesso.

Se abbiamo un dispositivo registrato con iOS 9 e versioni successive oppure con OS X 10.11 El Capitan e versioni successive, il codice di verifica viene visualizzato automaticamente su uno di questi dispositivi; con watchOS 6, riferisce Macrumors – sarà possibile ottenere un codice di verifica ed effettuare l’accesso con l’autenticazione a due fattori anche usando l’Apple Watch.

Something I haven’t seen before watchOS 6: the Apple Watch can now receive and display Apple ID Verification Codes as a trusted device for 2-factor authentication. pic.twitter.com/Oin8AbYEDc — Jeremy Horwitz (@horwitz) June 10, 2019

Per capire a fondo come funzione l’Apple ID vi rimandiamo a questo nostro articolo di approfondiomento. La sicurezza e la privacy sono fondamentali per proteggere il proprio account e per questo Apple offre vari modi per proteggere il proprio ID Apple e la nostra privacy, come ad esempio l’obbligo di usare password complesse, autenticazione a due fattori e altro ancora.