Mark Gurman: “Face ID su Mac entro due anni”

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg afferma che Apple offrirà il Face ID su Mac entro un paio di anni.

Gurman ha indicato questa possibilità nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”. Nella newsletter Gurman scrive di ritenere che l’obiettivo finale di Apple è il passaggio di tutti i prodotti al Face ID, inclusi gli iPhone di fascia bassa come gli iPhone SE, cosi come l’iPad Air che ora sfrutta il Touch ID. Secondo Gurman, il ‌Touch ID‌ rimane una importante caratteristica della lineup di prodotti Apple, in particolare tra i modelli di fascia bassa, una “economica” alternativa al Face ID pur continuando a garantire sicurezza all’utente.

“Ma suppongo che alla fine cambierà. Non succederà quest’anno ma scommetto che il Face ID su Mac arriverà entro un paio di anni”, scrive Gurman. “Mi aspetto anche per tutti gli iPhone e iPad la transizione al Face ID entro tale lasso di tempo. Prima o poi, una fotocamera integrata nello schermo permetterà di differenziare i dispositivi più costosi di Apple eliminando il notch sulla parte superiore. Il sensore di riconoscimento facciale consente a Apple di offrire due caratteristiche importanti, sicurezza e Realtà Aumentata. Il Touch ID, più conveniente o no, fornisce solo la prima”.

Gurman aveva in precedenza riferito del lancio dell’iMac 24″ da parte di Apple, affermando che aveva inizialmente previsto il Face ID ma che l’implementazione di questa tecnologia sarebbe stata rinviata per il prossimo redesign dell’iMac. Al contrario di iPhone e iPad, gli schermi dei notebook Apple sono sottili, rendendo complicata l’integrazione di sensori dedicati a questa funzionalità.

Più avanti nel tempo, Gurman ritiene che Apple integrerà il Face ID negli schermi stessi, abbandonando la necessità di integrare il notch con l’iPhone. Anche l’analista-Nostradamus Ming-Chi Kuo ha riferito di questa possibilità, affermando che iPhone con Face ID e senza notch dovrebbero arrivare a partire dal 2023. Per quanto riguarda i Mac desktop, Apple continua a sviluppare il futuro sostituto dell’iMac 27″, all-in-one che dovrebbe integrare uno schermo ancora più grande e un chip M2X (versione aggiornata dell’M1).

il Face ID su Mac non è solo una ipotesi: Apple ha in passato registrato brevetti specifici.