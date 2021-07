Aumenta la solitudine tra gli adolescenti e l’indiziato numero è lo smartphone

La solitudine tra gli adolescenti in tutto il mondo è in forte crescita rispetto a una decina di anni addietro e una delle colpe di questa situazione è l’uso sempre più massiccio degli smartphone.

A riferirlo è il Washington Post che a sua volta cita un report del Journal of Adolescence nel quale si afferma che in 36 su 37 nazioni la sensazione di solitudine tra i teenager è aumentata nel periodo preso in esame, dal 2012 al 2018, con le segnalazioni maggiori tra le ragazze.

I ricercatori hanno elaborato dati ottenuti dal Programme for International Student Assessment (PISA), programma per la valutazione internazionale degli studenti, un’indagine internazionale promossa dall’OCSE nata con lo scopo di valutare con periodicità triennale il livello di istruzione degli adolescenti dei principali paesi industrializzati.

L’indagine in questione ha coinvolto oltre un milione di ragazzi tra i 15 e i 16 anni. Tra i vari sui quali è indagato: la facilità con cui si fa amicizia a scuola, il senso di solitudine, la percezione di piacere o meno agli altri. Tra il 2012 e il 2018 quasi il doppio degli studenti rispetto a prima ha segnalato un alto livello di “solitudine a scuola”, un fattore che è stato indicato come possibile fonte di depressione e problemi di salute mentale. Lo studio non ha analizzato gli effetti collaterali degli ultimi anni con la pandemia da coronavirus, ma da più parti si segnalano negli ultimi anni sempre più casi di depressione tra i giovani e le crisi di panico, atti che di sovente la medicina definisce “anticonservativi”.

A sorprendere è il trend simile in nazioni diverse, spiega Jean Twenge, professoressa di psicologia della San Diego State University e autore principale dello studio. “D’altra parte, se questo trend è dovuto all’uso di smartphone e comunicazioni elettroniche, un incremento di questi problemi a livello mondiale è esattamente quello che ti aspetti”.

Nello studio si mette in evidenza che il più delle volte la solitudine a scuola non è dovuta a fattori quali la disuguaglianza di reddito, il valore totale della spesa fatta dalle famiglie per i consumi o le dimensioni della famiglia, ma emergono in modo evidente correlazioni con il crescente uso di smartphone e internet. Nel 2012 si è arrivati ad un punto nel quale in molte nazioni metà degli studenti avevano accesso ad uno smartphone, ed è da questo momento in poi che si è iniziato a notare un aumento delle segnalazioni di solitudine. “Arrivando al punto di saturazione, con i social media quasi obbligatori e con tutti che praticamente hanno un telefono, è cambiato tutto”, spiega ancora Twenge, evidenziando che a partire dal 2010, con la sempre maggiore diffusione degli smartphone, gli adolescenti passano sempre meno tempo ad interagire con le persone, e sempre più tempo con i digital media, elementi che non portano alla “vicinanza emotiva” nell’interazione con l’altro e di conseguenza, molto probabilmente, all’aumento della solitudine.

Insegnati e dirigenti scolastici da tempo hanno notato il problema. Le mense e i corridoi, da sempre luoghi chiassosi per eccellenza, sono da qualche tempo diventati più silenziosi, con i ragazzi impegnati a fissare i loro smartphone. C’è anche chi ha pensato di non stare con le mani in mano. In Francia, ad esempio, dal 2018 gli studenti di elementari e medie non possono usare i telefoni nemmeno durante l’intervallo, a pranzo o tra una lezione e l’altra.