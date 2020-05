Mark Markkula, il primo investitore di Apple, vende il suo ranch da favola

Se avete un bel po’ di milioni di euro da parte, potete sfruttarli per comprare il Rana Creek Ranch, il ranch californiano di Mark Markkula, primo investitore di Apple e primo presidente della nuova azienda creata nell’aprile del 1977, grazie a un suo investimento di soli 250.000 dollari (soldi che possedeva dimessosi da Intel nel 1970, a soli 28 anni), fondamentali per lanciare Apple, ottenendo in cambio un terzo delle azioni dell’azienda.

Per il ranch californiano, bisogna sborsare 37,5 milioni di euro: molto ma non tanto rispetto ai quasi 60 milioni di euro chiesti in precedenza. Per l’importo in questione potrete ottenere una bella casupola da 650 metri quadrati con annesso terreno di 5.600 ettari, con tanto di fiumiciattoli, due fienili, 80 km di strade interne, una pista di atterraggio e animali che vivono all’interno: oltre alle rane, cavalli, quaglie, cervi, cinghiali e persino puma, i coguari noti come “leoni di montagna“.

L’agente immobiliare riferisce che la riduzione del prezzo è stata apportata per le difficoltà nel valutare la proprietà, ma che il costo è in linea con ranch di dimensioni simili in altri stati statunitensi. Il clima nella Carmel Valley, poco più di un’ora di auto da Cupertino, è buono tutto l’anno, e dalle colline si vedono Monterey Bay, Pebble Beach, e la città di Carmel-by-the-Sea (che si trova a soli 20 km di distanza).

Altri dettagli sul sito Hall and Hall: l’annuncio è a pagamento e la società immobiliare incaricata da Markkula ha inserire ben 120 foto. Nella immagine che riportiamo in questo articolo è possibile osservare l’immensa estensione del ranch di Markkula (evidenziato in rosso) sulla cartina geografica.

Markkula portò in Apple il primo CEO, Michael Scott e nel 1981 lo rimpiazzò, diventando il secondo amministratore delegato. Secondo Steve Wozniak, Markkula è stato uno dei principali fautori del successo di Apple. Markkula fu in seguito rimpiazzato da John Sculley nel 1983. Dopo aver lasciato la multinazionale di Cupertino, l’uomo d’affari ha fondato nel 1988 la Echelon Corporation, industria con sede a San Jose che progetta dispositivi elettronici con scopi di rilevamento, monitoraggio e controllo.

Sulla nascita di Apple, inclusi racconti e curiosità dei protagonisti della trasformazione da piccola azienda in un garange a una delle multinazionali più grandi e ricche del mondo, macitynet ha dedicato numerosi articoli che potete trovare partendo da qui.