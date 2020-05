Divertimento in volo con il mini drone, anche con filmati in 4K: si parte da soli 21 euro

Offerta succosa per chi vuole portarsi a casa un divertente drone, in grado anche di filmare in 4K e di regalare momenti di divertimento all’aperto ed anche al chiuso.

L’offerta prevede la possibilità di scegliere le caratteristiche del drone che varieranno in base al prezzo.

Qualunque sia la scelta, si tratta in tutti i casi di un mini drone pieghevole, molto semplice da trasportare viste le dimensioni ridotte. Il gadget è dotato di funzionalità moderne, fra cui il mantenimento della quota di volo, essenziale per rendere la guida più semplice ed agile e per scattere foto senza sfocarle.

Dispone poi di una batteria che assicura fino a 13 minuti di divertimento, filtri fotografici per scattare immagini migliori, la possibilità di seguire il volo attraverso una app sullo smartphone agganciato al telecomando (incluso nella confezione), la compatibilità con le gestures in volo.

Sulla pagina del prodotto è possibile inoltre scegliere la configurazione. I prezzi vanno dai 21 euro circa per un drone dotato di fotocamera 480P e una sola batteria e fino a circa 35 euro per un drone dotato di fotocamera 4K, tre batterie e custodia.

Per scegliere la versione preferita è necessario cliccare sui riquadri evidenziati in basso rispetto al prezzo e verificare i contenuti e le caratteristiche della versione scelta nell’immagine che apparirà a sinistra.

Sempre inclusi nella confezione eliche di ricambio, il telecomando, cavo USB, protezioni per le eliche un cacciavite, un kit completo per la gestione dell’apparecchio.

Per acquistare il mini drone è sufficiente cliccare su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.