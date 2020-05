Samsung Terrace QLED è il televisore progettato per terrazzi e giardini

Se avete sempre sognato guardare la TV all’aperto, magari durante un barbecue, o perché no per guardare le partite all’aperto, questa TV Samsung QLED potrà realizzare il vostro sogno, non fosse altro che per la sua luminosità da 2000 nit. È progettata appositamente per l’esterno, ha una risoluzione 4K e utilizza la tecnologia QLED per una fedeltà dei colori precisa.

In termini di resistenza, il televisore Samsung Terrace ha un grado di protezione IP55, quindi resistente agli agenti atmosferici, anche se la sua caratteristica di punta sono i 2.000 nits di luminosità, abbastanza per essere chiaramente visibile anche in esterni in piena luce del giorno. Naturalmente, non manca un rivestimento antiriflesso, senza il quale la sola luminosità di punta potrebbe risultare non soddisfacente per una corretta visione.

Samsung abbina anche la Soundbar Terrace, che può essere montata a parete o direttamente sulla TV Terrace. Ha lo stesso grado di resistenza agli agenti atmosferici del televisore, quindi IP55, così da non doversi preoccupare di una eventuale giornata di pioggia, anche se difficilmente in questi casi si rimarrà in giardino a guardare la TV. Samsung afferma che la soundbar è dotata della tecnologia di annullamento della distorsione, il che significa che si potrà scegliere di aumentare il volume senza alterare le frequenze dei bassi.

Per gli utenti Apple questo TV è completo di tutto perché integra Apple TV, il negozio digitale iTunes, integrazione Apple Music e supporto AirPlay 2. La TV Terrace è disponibile nei modelli da 55, 65 e 75 pollici a partire da oggi negli Stati Uniti e in Canada. In futuro arriverà in Australia, Nuova Zelanda e anche in Europa, con Samsung che preannuncia di essere già al lavoro su un modello “professionale” per applicazioni aziendali. L’idea del colosso, come sottolinea anche engadget, è quello di spingere gli home theater all’aperto. Da notare che la società ha anche lanciato nuove soundbar da interni, con supporto ad Alexa e al tracciamento degli oggetti.

