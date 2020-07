Marshall Emberton, lo speaker impermeabile e compatto che suona per 20 ore

C’è un nuovo sfidante nel mondo degli speaker portatili: si chiama Emberton ed è di Marshall, lo storico marchio di altoparlanti che opera in questo settore da quasi 60 anni. Secondo chi ha già avuto modo di provarlo, per prestazioni è in grado di dare del filo da torcere anche i migliori, con cui concorre anche nel prezzo: costa infatti 149 euro, quel che si spenderebbe per comprare ad esempio il celebre Boom 3 di UE con il quale il confronto è più che lecito.

Innanzitutto perché anche il nuovo Marshall Emberton offre la certificazione IPX7 che lo rende resistente alle infiltrazioni di liquidi, con possibilità di uscire indenne da immersioni in acqua fino a un metro di profondità per non più di mezz’ora. Pesa 700 grammi, non pochi se si tiene conto che è grande all’incirca 7 x 16 x 8 centimetri, ma ciò è dovuto alla corposa batteria integrata che promette fino a 20 ore di autonomia con una sola carica. Ricarica che per altro avviene tramite il collegamento del cavo alla spina USB-C: 20 minuti sono già sufficienti per avere fino a 5 ore di autonomia (per la ricarica completa servono 3 ore).

Ai dispositivi si collega attraverso la più recente tecnologia Bluetooth 5.0 ma come è ovvio che sia il suo punto forte è la resa sonora. Nonostante le ridotte dimensioni, l’azienda promette un audio ricco, chiaro e potente (fino 87 dB), grazie alla capacità di emettere il suono in più direzioni attraverso i due radiatori full range dinamici da 2 pollici e 10W e i due speaker passivi montati sulle facciate anteriore e posteriore. A gestire il tutto c’è la tecnologia proprietaria True Stereophonic che promette una tridimensionalità del suono e una diffusione a trecentosessanta gradi.

Una particolarità del Marshall Emberton rispetto ad altri sta nella manopola inclinabile con cui è possibile controllare la riproduzione musicale e il volume direttamente dalla cassa: se non altro è una soluzione diversa dai più consueti pulsanti meccanici o touch.

Purtroppo manca un microfono per usarlo nella gestione di telefonate e videoconferenze, quindi il suo impiego è relegato al solo ascolto musicale. C’è invece un valido indicatore LED a 10 tacche per conoscere a colpo d’occhio la percentuale di energia residua nella batteria a salti di 10% in 10%.

Si compra sul sito ufficiale al prezzo di 149 euro.