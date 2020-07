Apple ha reclutato nuovi fornitori per futuri iPad Pro e MacBook Pro con Mini-LED

Apple sta preparando il campo a futuri iPad Pro e un MacBook Pro con display mini-LED. A riferirlo è il sito DigiTimes citando non meglio precisate sue fonti secondo le quali vedremo novità specifiche entro 18 mesi e sempre seocndo il quale sarebbero stati scelti due nuovi fornitori.

I due fornitori in questione sono le aziende taiwanesi Zhen Ding Technology e Flexium Interconnect, scelte per la produzione dei circuiti stampati flessibili destinati ai dispositivi con mini-LED. I produttori di PCB (circuiti stampati) a quanto pare competono con l’azienda sudcoreana Young Poong Electronics per la capacità di spedire gli elevati quantitativi richiesti e sembrano ben posizionati per ottenere una buona porzione degli ordinativi giacché vanterbebero una più efficiente tecnologia di fabbricazione dei cosiddetti “circuiti stampati flessibili”.

“Nel quarto trimestre del 2020 per entrambe le aziende è attesa la spedizione di piccoli volumi iniziali di moduli per la retroilluminazione mini-LED a supporto del lancio del nuovo iPad Pro nel primo trimestre del 2021”, riferisce DigiTimes. “Con questi moduli che probabilmente diventeranno le specifiche standard per diversi nuovi iPad e MacBook, Zhen Ding e Flexium possono ottenere un nuovo redditizio sbocco remunerativo per i loro circuiti stampati flessibili”.

Le indiscrezioni riferiscono che Apple ha intenzione di presentare un iPad Pro con display mini-LED da 12,9″ e 5G entro il 2021. La Mela aveva inizialmente previsto il lancio di questo prodotto per il 2020 ma non meglio precisati problemi (inclusa la pandemia da coronavirus) avrebbero reso impossibile rispettare le tempistiche. Secondo DigiTimes vedremo il nuovo iPad già a partire dal primo trimestre del prossimo anno; il “leaker” L0vetodream ha invece riferito che i nuovi tablet arriveranno nel secondo trimestre dell’anno.

Si vocifera anche di Apple al lavoro su un MacBook Pro con display da 14,1″ e una versione aggiornata del MacBook Pro da 16″ con display mini-LED. Quest’ultime indiscrezioni sono state riferite dall’analista-Nostradamus Ming-Chi Kuo ma la tabella di marcia prevista per questi nuovi portatili non è chiara.

Kuo ha riferito che il MacBook Pro da 16″ con display mini-LED è previsto per l’inverno del 2020 ma non ha invece indicato roadmap per il modello da 14,1″ sul quale Apple starebbe lavorando, indicando genericamente che a Cupertino sono al lavoro su dispostivi vari con mini-LED e che questi arriveranno nel 2020/2021. Il leaker L0vetodream ha parlato del 2021 anche per questo presunto MacBook Pro da 14,1″.

Macrumors fa notare che DigiTimes in precedenza aveva riferito che Apple avrebbe presentato vari modelli di notebook Mac con display mini-LED per la fine del 2020. Mark Gurman di Bloomberg a aprile aveva parlato di un MacBook Pro da 16″ per ottobre o novembre ma non è chiaro se intendesse un modello con display mini-LED.

All’inizio di questo mese sono circolate voci di ritardi per computer e dispositivi Mini LED. Per Apple si tratta in ogni caso di un investimento a lungo termine. I pannelli mini LED permetteranno di migliorare la visualizzazione, con neri profondi e colori più intensi paragonabili agli OLED ma con costi di produzione inferiori.

