Mascherina Xiaomi Smartmi anti inquinamento per pm 2.5 in offerta a soli 6 euro

Disponibile in offerta la mascherina Xiaomi Smartmi, mascherina pensata per filtrare l’inquinamento ambientale delle polveri pm 2.5, particolarmente diffuse nella grandi città dove l’inquinamento dell’aria è più diffuso.

È bene notare che non si tratta di un dispositivo medico ma di una mascherina che nasce con l’obiettivo di filtrare il particolato atmosferico, dunque utile soprattutto per chi trascorre molto tempo all’aria aperta in luoghi in cui le polveri sottili hanno una densità elevata, appunto come le grandi città.

Perfetta per chi non ha alternative nel caso in cui volesse dare jogging all’aperto, la mascherina Xiaomi Smartmi è in grado di bloccare fino al 97% circa della pm 2.5, è realizzata in materiale memory comodo da indossare, include una valvola per la respirazione e con gli agganci alle orecchie regolabili in maniera confortevole.

Disponibile nelle misure M e L, il prezzo di questo accessorio è particolarmente equilibrato, trattandosi di un mascherina non usa e getta ma riutilizzabile per attività sportiva o semplicemente per limitare di respirare un eccesso di polveri sottili.

La mascherina Xiaomi Smartmi si acquista al prezzo di circa 6 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.