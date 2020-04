Apple e Stanford creano un’app per il personale di soccorso contro Covid-19

Fin dalla comparsa della prima epidemia di Coronavirus in Cina Apple si è impegnata con diverse consistenti donazioni e iniziative (inclusa la produzione delle visiere protettive per il personale sanitario), sforzi moltiplicati in tutti i paesi in cui l’epidemia si è diffusa: dopo l’app e lo strumento di screening online per gli utenti, ora Apple e Stanford hanno collaborato per creare un’app dedicata ai primi soccorritori contro Codivid-19 in USA.

Battezzata First Responder COVID-19 Guide sfrutta le risorse e i kit di sviluppo di Cupertino in campo salute e medicina, inclusi ResearchKit e CareKit. Oltre a fornire una guida completa su come proteggersi contro l’infezione e alle ultime notizie in materia, l’app creata da Apple e Stanford Medicine include un test di screening per determinare se l’operatore deve sottoporsi a un test per coronavirus.

Rispondendo a una serie di domande in base ai sintomi, all’anamnesi e all’esposizione il software stabilisce se l’operatore debba o meno richiedere un test. In caso affermativo il soccorritore può programmare un appuntamento ad alta priorità per effettuare un test drive-through, quindi recandosi direttamente in auto e sostenere il test senza scendere dal veicolo per ridurre ulteriormente i rischi di contagio, presso uno dei sette centri sanitari allestiti da Stanford Medicine nella Bay Area.

L'app è espressamente dedicata a polizia, vigili del fuoco e paramedici in prima linea contro l'emergenza Coronavirus, come segnala CNBC e come rilevato nella vetrina dell'app su App Store negli Stati Uniti. Il software offre una risposta alle domande frequenti sull'epidemia, una guida su come proteggersi, i video delle riunioni settimanali di Stanford Medicine su Covid-19.

