Disponibili aggiornamenti a iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS Sequoia 15.6 e watchOS 11.6

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 18.6 e iPadOS 18.6, update di rilievo per i sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac che arrivano a circa due mesi dal rilascio di iOS 18.5, iPadOS 18.5 e macOS Sequoia 15.5.

Nelle note di rilascio Apple riferisce tra le altre cose, di “importanti bug fix e update di sicurezza e la soluzione a un bug nell’app Foto che poteva impedire la condivisione di filmati di ricordi”.

L’aggiornamento a iOS 18.6 integra novità importanti per gli utenti dell’UE: gli utenti iPhone e iPad ora potranno installare app da marketplace alternativi o direttamente dai siti web degli sviluppatori.

Questi aggiornamenti sono probabilmente gli ultimi di rilievo per iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia: Apple sta da tempo lavorando sulle future versioni di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, release che saranno rilasciate nelle versioni definitive in autunno.

Apple non ha dimenticato gli utenti di altri istemi operativi: sono disponibili gli update a macOS Sonoma 14.7.7, macOS Ventura 13.7.7 ma anche di visionOS 2.6, tvOS 18.6 e watchOS 11.6.

Come si scarica l’aggiornamento di iOS e iPadOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS aprendo Impostazioni, da qui “Generali” e la voce “Aggiornamento software”: dopo qualche secondo è possibile visualizzare e installare gli aggiornamenti disponibili.

Come si scarica l’aggiornamento di macOS?

Come sempre è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo aprendo Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali” (nella colonna a sinistra) e “Aggiornamento software” (nella sezione

macOS Sequoia (qui la sezione dedicata sul nostro sito) vanta una serie di novità che consentono di migliorare la produttività e la privacy, migliorie per Safari, per le Note, per il gaming e altro ancora (qui trovate un elenco delle novità più importanti).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a macOS Sequoia il link da seguire è direttamente questo.