Con OtterSpot la ricarica wireless è modulare, impilabile e portatile

Purtroppo la base di ricarica multi dispositivo AirPower di Apple non si è materializzata: in circolazione abbondano soluzioni alternative di altri marchi, poche o nessuna però può vantare l’originalità e la praticità d’uso del nuovo OtterSpot presentato da OtterBox.

Il noto costruttore di cover e accessori resistenti a tutto ha escogitato un approccio completamente diverso da quanto visto finora. La base di ricarica wireless Qi con potenza massima di 36 watt ha forma e design molto simile, quasi identico alla batteria portatile abbinata da 5.000 mAh, anche questa dotata di ricarica wireless Qi e connetore USB-C.

L’utente collega l’alimentazione alla base, sulla quale può posizionare la batteria portatile e in cima un iPhone per la ricarica. In questo modo mentre viene ricaricato iPhone, si ricarica anche la batteria portatile che può essere raccolta al volo prima di uscire. La presenza della tecnologia Qi anche nella batteria portatile permette di ricaricare iPhone quando si rimane a secco lontani da una presa della corrente.

Ma non è tutto: infatti con OtterSpot è possibile impilare fino a tre batterie portatili sopra alla base e in cima iPhone. Tutti vengono ricaricati in contemporanea, mettendo a disposizione tre powerbank per ogni evenienza o per tutta la famiglia. Naturalmente base e batterie del sistema OtterSpot possono essere impiegati anche per Android e qualsiasi altro dispositivo o accessorio con tecnolgia Qi.





Negli USA OtterBox OtterSpot Wireless Charging System è proposto a 130 dollari, circa 117 euro, prezzo che include una base di ricarica e una batteria portatile. Ogni base o batteria singola supplementare si può acquistare al prezzo di 70 dollari, circa 63 euro.

