Matter, lo standard per la casa smart è posticipato in autunno

Inizialmente lo standard universale Matter per la casa smart era indicato in arrivo per la fine del 2020 (quando ancora si chiamata Project CHiP) ma ora, dopo il terzo e si spera ultimo posticipo, si apprende che il rilascio definitivo avverrà in autunno quest’anno. L’annuncio arriva da Connectivity Standards Alliance, siglato CSA, l’organizzazione che gestisce specifiche e sviluppo di Matter di cui fanno parte Apple, Samsung, Google, Amazon e numerose altre società che si occupano di dispositivi e casa smart.

Ricordiamo che all’annuncio il rilascio di Matter era previsto entro la fine del 2020 a cui poi sono seguiti tre posticipi: la prima volta con arrivo nella seconda metà del 2021, il secondo rinvio per l’estate di quest’anno, per arrivare infine al terzo e ultimo posticipo di Matter in autunno 2022. La buona notizia è che questa volta dovrebbe davvero essere l’ultimo rinvio, perché l’associazione CSA precisa che il rinvio di circa due mesi è stato deciso per assicurare qualità del codice, stabilità e pulizia.

L’allungamento delle tempistiche è motivato da CSA per finalizzare e ottimizzare il kit di sviluppo software (SDK) che i costruttori di accessori e dispositivi per la casa smart useranno per integrare i propri prodotti nell’ecosistema Matter. A questo scopo CSA ha già organizzato il nono evento di test che si svolgerà in primavera: saranno impiegati oltre 130 dispositivi che rientrano in 15 diverse categorie realizzati da oltre 50 società che fanno parte dell’associazione.

Si tratta dei dispositivi dei costruttori e delle società che collaborano nella creazione di Matter e che quindi potrebbero essere proposti in vendita entro la fine di quest’anno. Invece le società che non partecipano alla fase iniziale potranno testare e verificare i propri dispositivi per la compatibilità con Matter alla fine di quest’anno o all’inizio del 2023.

