Apple potrebbe svelare un dispositivo mini LED 27” a giugno

L’affidabile analista di display Ross Young ha ribadito la sua convinzione che Apple svelerà un nuovo prodotto con un display mini-LED da 27 pollici a giugno, nonostante un altro noto collega affermi che i nuovi prodotti mini-LED di Apple non arriveranno entro quest’anno.

Mercoledì scorso Ming-Chi Kuo ha affermato che potrebbero non esserci nuovi prodotti con display mini-LED di Apple nel 2022, a causa delle preoccupazioni sui costi relative all’approvvigionamento di questa tecnologia. Kuo ritiene che solo i prodotti mini-LED esistenti di Apple come iPad Pro da 12,9 pollici possano essere aggiornati nel 2022, ma ha confermato che non si aspetta nessun prodotto aggiuntivo con questa tecnologia di visualizzazione.

Di contro, l’analista Young ha twittato di essere ancora “abbastanza fiducioso” che Apple presenti un display mini-LED da 27 pollici a giugno, anche se non è certo di quale sia il nome di questo nuovo hardware.

Young in precedenza aveva suggerito che tale hardware potrebbe essere uno Studio Display “Pro”. A febbraio scorso, Young ha affermato che Apple avrebbe lanciato un iMac Pro già nell’estate 2022, ma l’analista ha ritirato quella previsione subito dopo che Apple ha presentato Mac Studio. Young ha spiegato che le sue fonti non erano a conoscenza della distinzione tra iMac, Mac Studio e Studio Display, il che aveva aggiunto confusione sui piani esatti di Apple.

Ricordiamo che Apple ha interrotto la produzione di iMac basato su Intel da 27 pollici, lasciando il futuro di questo computer incerto. Al momento i piani della società non sono ancora chiari, e non si ha notizia se ci sarà un iMac più grande che si unirà all’attuale modello da 24 pollici o se invece arriverà un monitor Studio Display Pro con pannello mini LED.

Kuo e Young hanno entrambi una reputazione rispettabile per quanto riguarda le informazioni relative ai display per i futuri prodotti Apple, quindi sarà interessante vedere se Apple annuncerà nuovi prodotti mini-LED quest’anno. Chissà che possa essere un iMac Pro? Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo.