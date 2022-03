Apple migliorerà la webcam di Studio Display

Apple è pronta a correggere subito il tiro: le recensioni negative sulla webcam del nuovo Studio Display non sono passate inosservate in quel di Cupertino, che ora rassicura tutti: la qualità sarà migliorata tramite un aggiornamento software.

Sono emerse le prime recensioni per il nuovo Studio Display di Apple, e un punto comune tra i recensori è stato che la qualità dell’immagine della webcam integrata varia da un “vecchio BlackBerry” a un inequivocabile risultato “terribile”.

Ilmonitor Studio Display dispone di una fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel che può essere utilizzata per chiamate FaceTime e Zoom. Mentre la fotocamera è un’aggiunta gradita rispetto al Pro Display XDR senza webcam, i recensori hanno criticato la qualità dell’immagine. Joanna Stern del Wall Street Journal:

Puoi capire perché avevo previsto che la webcam di Studio Display sarebbe stata la GOAT. Con una fotocamera da 12 megapixel e il chip A13 Bionic, dovrebbe essere alla pari con la fotocamera frontale di un iPhone 11 Pro Eppure la fotocamera di Apple ha prodotto costantemente immagini sgranate e sbiadite. Mancavano così tanti dettagli in alcuni degli scatti che mi ricordava la fotocamera del mio vecchio BlackBerry. Il lato positivo: nessuno poteva vedere i miei capelli crespi

Nilay Patel di The Verge:

La parte negativa è che non ho idea di cosa stia succedendo con questa webcam. Apple ha una lunga storia di produzione di immagini incredibili con sensori da 12 megapixel e chip della serie A, e per qualche motivo questa cosa sembra terribile. In realtà, sembra terribile in buona luce e decisamente miserabile in condizioni di scarsa illuminazione. L’ho provato collegato a Mac Studio e al mio MacBook Pro con macOS 12.3, e su entrambe le macchine produce un’immagine granulosa e rumorosa praticamente senza dettagli. L’ho provato in FaceTime, in Zoom, in Photo Booth, in QuickTime -, è la stessa triste qualità dell’immagine. Disattivare la funzione Center Stage che ti segue in giro per la stanza non aiuta. Attivare e disattivare la modalità ritratto non aiuta

In risposta alle domande sulla qualità della webcam, un portavoce di Apple ha dichiarato sia che Apple “ha scoperto un problema in cui il sistema non si comporta come previsto” e “apporterà miglioramenti in un aggiornamento software”. Apple non ha specificato quali saranno i “miglioramenti” e non è stata fornita alcuna tempistica per il rilascio dell’aggiornamento.

A questo indirizzo trovate le prime recensioni statunitensi di Studio Display, mentre qui potete leggere quelle relative a Mac Studio. Tutte le ultime novità presentate da Apple, incluso Mac Studio, iPhone SE 5G 2022 e iPad Air di quinta generazione sono riassunte in questo articolo.