Mavic Air in offerta su Amazon, ora a 725 euro

Mavic Air, il drone pieghevole di DJI, è finalmente in sconto anche su Amazon. Se siete tra coloro che non si fidano di siti esteri, e soprattutto cinesi, allora potreste trovare interessante l’offerta Amazon: 725,36 euro, il migliore mai visto su Amazon e tra i più interessanti in circolazione

Il drone risale ormai a parecchi mesi fa, ma è a tutt’oggi una delle soluzioni più versatili ed efficienti per l’uso consumer. Mavic Air riprende la filosofia del precedente Mavic Pro, ma ne riduce le dimensioni a 168 × 83 × 49 mm da chiuso, e 168 × 184 × 64 mm con ali spiegate. Sulla pancia propone un gimbal stabilizzato su tre assi, mentre a bordo propone sette telecamere per evitare le collisioni. Pesa appena 430 grammi al decollo.

La camera è in grado di registrare in 4K a 30 FPS, o 1080P fino a 120 FPS, quindi adatta per gli slow motion. Dispone di sensori che, non solo permetteranno di rilevare gli ostacoli, e bloccare il volo, ma anche di aggirarli con facilità. E’ il drone più veloce della linea, in grado di raggiungere i 68 km orari in modalità Sport. Inoltre per la prima volta nella linea droni DJI, in aggiunta alla MicroSD, il drone gode di una memoria integrata da 8 GB utile per qualche foto se si dimentica a casa la schedina.

Grazie al piccolo telecomando, simile a quello di Mavic Pro, si può guidare Mavic Air fino a 4km di distanza, potendo effettuare scatti fino a 32MP, quando si tratta di foto panoramiche a 360 gradi. A livello software DJI presenta anche due nuove modalità di registrazione, chiamate Boomerang e Asteroid, che permettono di creare piccole clip video, con effetti davvero particolari.

Su Amazon al momento si acquista a 725,63 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo. Si tratta, come detto, del miglior prezzo mai praticato da Amazon e il migliore che abbiamo trovato on line da venditori del livello di Amazon