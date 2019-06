Xiaomi Mi 9T in Italia, specifiche al top ad un prezzo che stupisce

E’ ufficiale anche in Italia l’arrivo di Xiaomi Mi 9T, la variante globale del Redmi K20, un prodotto che promette sfracelli dal punto di vista del rapporto tra prezzo e prestazioni, prezzo che per 24 ore dopo il lancio potrebbe addirittura essere da urlo, come vedremo.

Il punto di partenza intorno a cui lo Xiaomi Mi 9T è costruito è uno schermo AMOLED da 6,39 pollici (risoluzione 2340×1080 pixel) che lo eleva immediatamente dal novero dei medio gamma agli alto gamma, almeno per quel che riguarda lo schermo. Offre anche quel che Apple non è stata in grado o forse preferisce non offrire un sistema di identificazione biometrica con impronta digitale direttamente sotto lo schermo.

Fotocamera

Promette molto bene il comparto fotografico e visto che si fonda sulle tecnologie del Mi 9 che ha dimostrato in test di laboratorio di essere in grado di battere molti concorrenti (incluso iPhone XS). Il Mi 9T ha una fotocamera principale da 48MP e sensore IMX 582 Sony da 1/2”; in notturna ha una tecnologia che permette la fusione di quattro pixel per formare grandi pixel da 1,6μm così da poter catturare maggiori dettagli in condizioni di scarsa luminosità. Oltre alla fotocamera principale da 48MP, Mi 9T dispone anche di un obiettivo da da 13MP con angolo di campo di 124,8 gradi e un teleobiettivo da 8MP.

Frontalmente è privo di notch ma sfrutta la classica tecnologia Xiaomi: un pop up selfie camera da 20MP con una protezione in vetro zaffiro. La funzione “Selfie panoramici”, che consente il panning della selfie camera da 20MP, assicura di includere in un unico scatto tutti gli amici per una foto di gruppo.

Cpu

Mi 9T è basato su Qualcomm Snapdragon 730 della categoria (+ 35% in prestazioni per la CPU e +10% per GPU, il doppio delle prestazioni AI, rispetto a SnapdragoT 710), abilitato da un processore KryoTM 470 octa-core da 8nm. Le prestazioni nel gioco sono ottimizzate dal Game Turbo 2.0, una tecnologia che migliora la risposta del display (fino a 180Hz) e a tempi di risposta ‘click and touch’ ridotti a circa 70 millisecondi. La Ram sarà di 6 GB; la memoria di archiviazione da 64 o 128 GB di storage.

«Il Mi 9T – spiega Xiaomi – utilizza una tecnologia nano-olografica per ottenere un design unico in vetro ricurvo che richiama una fiamma sui quattro lati della scocca posteriore. La combinazione di vetro 3D e cornici estremamente sottili conferisce allo smartphone un incredibile comfort nell’impugnatura»

La batteria è da 4000mAh, capace di offrire una elevata autonomia anche grazie ad una modalità di risparmio energetico AI per regolare automaticamente la luminosità dello schermo e per attivare la modalità sleep durante la notte. Questo permette al Mi 9T di durare per un giorno di utilizzo intensivo. La ricarica del Mi 9T avviene fino a 18W usando gli alimentatori corretti.

Xiaomi infine spiega che «grazie alla multifunzione NFC, con Mi 9T è possibile effettuare le transazioni dei pagamenti con una velocità maggiore del 30%. Offre anche un’eccellente qualità audio, con altoparlanti da 1217SLS e Smart PA, oltre a un altoparlante da 0,9cc di grandi dimensioni per una riproduzione potente. Il dispositivo dispone di un jack da 3,5 mm per cuffie e ha ricevuto la certificazione Hi-Res Audio»

Prezzi e disponibilità

Mi 9T sarà disponibile in Italia in due colorazioni, Carbon Black e Glacier Blue, al prezzo di 329,9€ per la versione da 6GB + 64GB, e di 399,9 per la versione da 6GB + 128GB. La versione Flame Red sarà invece disponibile nel prossimo futuro.

A partire dal 19 giugno ore 00:00, per 24h, la versione da 6GB + 64GB sarà disponibile su Amazon.it e su mi.com al prezzo di lancio di soli 299,9€.