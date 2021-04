Mediapad M5 Lite, il tablet HUAWEI con Google Play in offerta a 214 €

L’offerta di oggi sul HUAWEI Mediapad M5 lite da 10.1 pollici è da prendere al volo per tutti coloro che fossero alla ricerca di un tablet multifunzionale con Android a bordo, e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Da notare che sebbene si tratti di un dispositivo Huawei, ha il pieno supporto ai servizi Google, ad iniziare dal Google Play Store e dagli aggiornamenti OTA. Al momento si acquista in offerta lampo a 214 euro. Clicca qui per acquistare.

Il pregio di questo tablet è, anzitutto, il display. HUAWEI MediaPad M5 lite è dotato di uno schermo 1080p da 10,1 pollici, così da essere una perfetta macchina per guardare film o giocare. Per una migliore esperienza visiva, peraltro, si fregia di tecnologia HUAWEI ClariVu che migliora ulteriormente la luminosità e la chiarezza del display.

Gode di un sistema di altoparlanti particolarmente potenti, grazie all’audio ottimizzato, co-ingegnerizzato con Harman Kardon: è dotato di quattro altoparlanti per effetti audio ottimizzati con precisione, con maggiori bassi e meno distorsione. Il tablet gode così di un suono surround 3D.

E’ compatibile con lo stilo HUAWEI M-Pen lite, da acquistare separatamente, dotato di una sensibilità alla pressione avanzata a 2048 strati, così da poter trasformare il dispositivo in un device per la produttività, ad esempio permettendo di annotare note e scrivere promemoria con piena reattività.

La ricarica completa del tablet avviene in 2,9 ore, e con una batteria da da 7500 mAh assicura un intrattenimento che di certo durerà almeno un’intera giornata. Altro elemento di pregio è il design elegante con struttura unibody in metallo e bordo in vetro curvo 2.5D, che combina perfettamente l’estetica con l’ergonomia. Le sue curve delicate e minimaliste offrono un aspetto premium, mentre il suo design sottile e leggero offre una sensazione confortevole durante l’utilizzo.

Dal punto di vista della connettività non manca Bluetooth, Jack per cuffie da 3,5 mm e USB di tipo C, mentre dal punto di vista multimediale è dotato di una fotocamera posteriore fa 8 MP con autofocus e apertura F/2.0. La camera anteriore, invece, è una 8 MP con F/2.0 e messa a fuoco fissa.

Il tablet si trova al momento in offerta a 214 euro e si acquista cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.