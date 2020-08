Meno di 40 euro per il caricabatterie wireless Xiaomi da 55W

Xiaomi è una delle compagnie in pole position quando si parla di smartphone con ricarica rapida. Non solo in termini di ricarica cablata, ma anche e soprattutto in termini di ricarica wireless. Già, chi l’ha detto che la ricarica senza fili debba necessariamente essere lenta? Ed infatti, Xiaomi ha lanciato da tempo un caricabatterie verticale wireless, che supporta la ricarica veloce fino a 55W. Al momento si trova in offerta a 39,56 euro.

Che si tratti di un prodotto appartenente all’universo Xiaomi, lo si percepisce immediatamente guardando le foto del prodotto. Stile minimale e curato sotto tutti i punti di vista. Una periferica che, oltre ad avere lo scopo di ricarica, serve anche ad abbellire la scrivania sul quale viene posizionato.

Le sue caratteristiche principali sono quelle di risultare efficiente e sicuro allo stesso momento, fornendo all’utente una prospettiva ideale per ricaricare il telefono e utilizzarlo allo stesso momento.

Grazie al suo sistema di dissipazione del calore ad aria, non si avranno problemi di surriscaldamento; inoltre, si tratta di una periferica assolutamente silenziosa, che non disturberà l’utente nel caso in cui lavori al PC durante la ricarica.

Il caricabatteria pesa appena 40 grammi, e ha dimensioni davvero contenute, pari a 12,00 x 10,00 x 10,00 cm. Solitamente il suo prezzo di listino supera 50 euro, ma al momento lo si trova in offerta lampo a 39,56 euro.

