Mercedes-Benz Vision EQXX promette 1000 km di autonomia

Autonomia ed efficienza sono i parametri che definiscono l’era elettrica: al CES 2022 Mercedes-Benz Vision EQXX è il prototipo che promette il grande balzo in questo settore.

Mercedes-Benz è determinata a fare da apripista: l’azienda è già in vetta alle classifiche dell’autonomia reale con l’EQS da 245 kW (consumo elettrico kWh/100 km WLTP combinato: 19,8-15,7; emissioni di CO2: 0 g/km), come evidenziato dal recente test di Edmunds in cui un EQS 450+ ha percorso 422 miglia (679 km) con una sola carica, 77 miglia (124 km)in più rispetto a qualsiasi altra auto precedentemente testata, ma non si ferma e promette di portare l’autonomia e l’efficienza a un livello completamente nuovo.

Attraverso una serie di misure di efficienza innovative e intelligenti, incluso un software avanzato, Vision EQXX promette nuove frontiere dell’efficienza, concept car presentata al CES di Las Vegas che vanta 1000 chilometri di autonomia con una sola ricarica, 1.750 chili a vuoto, una batteria da meno di 100 kWh e un’aerodinamica da record: 0,17, il valore del Cx.

“Mercedes-Benz Vision EQXX è il modo in cui immaginiamo il futuro delle auto elettriche”, spiega il produttore. “Solo un anno e mezzo fa abbiamo avviato questo progetto che ha portato alla Mercedes-Benz più efficiente mai costruita, con un consumo energetico eccezionale inferiore a 10 kWh per 100 chilometri. Ha un’autonomia di oltre 1.000 chilometri con una singola carica utilizzando una batteria che si adatterebbe anche a un veicolo compatto”.

Vision EQXX è un’auto avanzata, futuristica anche nell’aspetto. “Costruiremo le auto elettriche più desiderate al mondo”, promette Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG. Anziché limitarsi ad aumentare le dimensioni della batteria, un team internazionale interfunzionale si è concentrato sulla massimizzazione dell’efficienza sulle lunghe distanze, e il produttore afferma di avere centrato tutti gli obiettivi in termini di efficienza della trasmissione, densità di energia, aerodinamica e design leggero.

Il produttore non parla di parla di prestazioni ma riferisce che il motore elettrico eroga circa 150 kW (204 CV): l’aspetto interessante è che il 95% di tale potenza raggiunge le ruote grazie al lavoro di ricerca di lubrificanti, gestione di temperature, materiali e riduzione degli attriti sui componenti del powertrain.

“Il programma tecnologico alla base della VISION EQXX definirà i futuri modelli Mercedes-Benz e loro specificità”, ha dichiarato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer responsabile per lo sviluppo e gli acquisti.

Il produttore evidenzia l’uso di materiali sostenibili che riducono considerevolmente l’impronta di carbonio, e parla di UI/UX caratterizzata da un “display radicalmente unico” che prende vita con una grafica reattiva in tempo reale e copre l’intera larghezza del veicolo. Altri elementi dell’interfaccia utente/UX secondo il produttore aiutano l’auto e il conducente “a lavorare insieme come un tutt’uno” con “una tecnologia che imita il funzionamento del cervello umano”.

Il concept in queastione è indicato come uno dei risultati di un programma in corso “che sta fornendo il blueprint per il futuro dell’ingegneria automobilistica”. Alcune delle sue caratteristiche e sviluppi sono già stati integrati nella produzione, inclusa la prossima generazione di MMA, l’architettura modulare Mercedes-Benz per auto compatte e di medie dimensioni.

