Scosche svela gli altoparlanti con MagSafe al CES 2022

Scosche ha annunciato il lancio di una serie di nuovi prodotti della linea MagicMount, insieme ad altri accessori compatibili con MagSafe, come caricabatterie e altoparlanti wireless: ecco quanto svelato dal costruttore in occasione del CES 2022.

I supporti MagicMount Pro Charge5 di Scosche (immagine in apertura articolo) sono compatibili con gli iPhone MagSafe di Apple, quindi con i modelli di iPhone 12 e iPhone 13. Scosche promette una presa magnetica piuttosto forte e robusta, ma vale la pena notare che questi accessori non utilizzano il protocollo ‌MagSafe‌ di Apple, e sono limitati alla ricarica wireless da 7,5 W.

Propone una testa regolabile a 360 gradi per consentire l’utilizzo di iPhone in modalità verticale o orizzontale, e tutti i supporti sono dotati di un adattatore per auto per la ricarica e una porta di ricarica USB-C da 20W, necessaria per una ricarica rapida.

Sebbene progettati per iPhone MagSafe‌, i supporti MagicMount Pro Charge5 possono essere utilizzati anche con iPhone meno recenti, semplicemente collegando il magnete MagicPlate incluso in confezione. MagicMount Pro Charge5 di Scosche può essere acquistato in quattro opzioni: Window/Dash, Dash/Vent, Telescoping e Cup Holder, con un lancio previsto per la primavera del 2022 a un prezzo di 64,99 dollari, circa 57 euro. Ci sono anche opzioni MagicMount Pro ‌MagSafe‌ meno costose, a partire da 44,99 dollari, circa 40 euro.

Scosche sta inoltre introducendo altoparlanti e caricabatterie wireless compatibili con MagSafe. Il BoomCanMS Portable da 40 dollari, circa 35 euro, un piccolo altoparlante Bluetooth progettato per aderire al retro di un iPhone MagSafe‌. Naturalmente la tecnologia ‌MagSafe‌ non aggiunge nulla alla qualità sonora, ma impedisce che l’altoparlante si perda e funge anche da dock per iPhone.

Il più grande altoparlante portatile magnetico presentato è il BoomBottle da 130 dollari, circa 115 euro, e consente di collegare l’‌iPhone‌ alla parte superiore per un facile accesso alla musica in streaming, alle chiamate in vivavoce e altro ancora. Entrambi i nuovi altoparlanti dovrebbero essere lanciati più avanti nel 2022.

Per coloro che dispongono già di un caricabatterie ‌MagSafe‌ di Apple, Scosche presenta BaseLynx MS, progettato per integrarsi con il sistema BaseLynx per la ricarica di più dispositivi. Il BaseLynx MS ospita un caricatore ‌MagSafe‌ e consente la ricarica in posizione verticale e, poiché utilizza la tecnologia di Apple, riuscirà a raggiungere la velocità di ricarica a 15 W (12 W per i modelli ‌di iPhone 12‌ e 13 mini).

Il supporto wireless BaseLynx MS per caricabatterie ‌MagSafe‌ verrà lanciato nella primavera del 2022 a 50 dollari, circa 45 euro. Numerosi accessori e dispositivi Scosche sono disponibili per l’acquisto a partire da questa pagina di Amazon.