CES 2022, con L’Oreal Colorsonic la tinta in casa è perfetta

L’Oreal Colorsonic presentato al CES 2022 è un dispositivo per la colorazione dei capelli che può essere utilizzato a casa, che mescola e applica il prodotto in modo uniforme, senza andare dal parrucchiere.

Il gigante dei prodotti per la cura dei capelli ha annunciato al CES di Las Vegas la rivoluzione delle tinte fatte in casa: un miscelatore che utilizzando un processo molto semplice mescola i volumi esatti di colorante necessario per creare il colore di capelli desiderato. La macchina applica un prodotto attraverso setole che oscillano a zigzag per una distribuzione uniforme sulla testa dell’utente.

I kit di tintura e colorazione fatti in casa esistono da decenni, ma i risultati che si potrebbero ottenere grazie a Colorsonic di L’Oreal sono paragonabili a quelli di un salone di bellezza. Con la pandemia del 2019 e i lockdown, è cresciuto del 6 per cento l’uso delle tinture per capelli a domicilio. I consumatori hanno sperimentato il processo di colorazione dei capelli a casa che era rimasto invariato per decenni e che è caratterizzato dal disordine della tintura per capelli fai da te e dalla difficoltà di applicazione.

Con Colorsonic di L’Oreal l’utente potrà selezionare un colore di capelli tra 40 sfumature sul sito web Colorsonic. Il kit per la colorazione dei capelli viene spedito a casa e sarà possibile miscelare i colori solo nel momento in cui si effettuerà la tintura. L’ugello di setole oscillante funzionerà rapidamente, muovendosi 300 volte al minuto e coprirà tutti i capelli da tingere. Bisognerà quindi aspettare 30 minuti, risciacquare e vedere il risultato.

Non è la prima volta che L’Oreal si avvicina alla tecnologia e alla medicina: negli ultimi anni ha fatto importanti progressi nei progetti che riguardano l’innovazione e la protezione della pelle. Il gigante del make up L’Oreal ha incominciato già alcuni anni fa a guardare verso l’hi-tech e la realtà aumentata: è dei primi di marzo 2018 la notizia dell’acquisizione da parte di L’Oreal di Modiface, la società leader nel settore della beauty AR, che vanta collaborazioni con i maggiori marchi del mondo della cosmesi per creare app di realtà aumentata per dispositivi mobile e desktop.

Nel 2019 aveva annunciato un sensore per misurare i livelli di idratazione della pelle. L’anno successivo ha presentato un dispenser intelligente che miscela i prodotti per la cura della pelle, tenendo conto di fattori come rughe, pori, temperatura e livelli di polline e lo scorso anno rossetti basati sul sistema Perso Smart Skincare. Colorsonic sarà disponibile a partire dal 2023.

