vivo V60 Lite 5G è l’Android ricco di stile a prezzo contenuto

Il terminale V60 Lite 5G del marchio Vivo è pronto ad arrivare sul mercato italiano, candidandosi come lo smartphone in grado di unire prestazioni affidabili, funzionalità e stile, il tutto a un prezzo accessibile. Ancor di più con il bundle esclusivo appena presentato.

Anzitutto, vivo V60 Lite 5G è costruito attorno al processore MediaTek Dimensity 7360-Turbo, che promette velocità e reattività, con una buona autonomia, anche grazie alla batteria da 6.500 mAh, che assicura oltre 30 ore di autonomia per la riproduzione video e si ricarica completamente in meno di un’ora grazie alla tecnologia da 90W, ideale per chi dimentica spesso il caricatore o ha giornate particolarmente intense.

Fotografia Sony e AI

Il comparto fotografico è pensato per offrire scatti di alta qualità grazie alla fotocamera principale Sony da 50MP per immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di luce non ottimali.

A supporto della camera Sony anche l’intelligenza artificiale, che entra in gioco con modalità e funzioni come l’AI Master Aura Light Portrait, che perfeziona i ritratti regolando sfocatura ed esposizione, e l’AI Image Studio, che elimina gli elementi indesiderati dagli scatti e semplifica la post-produzione, regalando foto di livello professionale anche agli utenti meno esperti.

Non manca la modalità Super Night che permette di immortalare scene suggestive anche in notturna, senza rinunciare a colori vivaci e dettagli ben definiti.

Schermo AMOLED

Lo smartphone monta un display AMOLED da 6,77 pollici a 120 Hz, che porta l’esperienza visiva a un nuovo livello, sia per l’intrattenimento che per la produttività. In questo modo V60 Lite 5G si propone come ottimo alleato per film, giochi e navigazione web in mobilità. A questo si aggiunge la certificazione IP65 e un design elegante disponibile in colori come Pop Pink e Elegant Black, con una camera posteriore che per estetica richiama un pò le linee degli ultimi modelli di iPhone.

Accessori smart inclusi

vivo V60 Lite 5G sarà proposto anche in versione Special Pack, un particolare bundle che contiene anche il caricabatterie ultra-rapido e gli auricolari wireless Buds Air3 al prezzo di 379 euro, con disponibilità indicata entro ottobre.

I dispositivi Vivo sono disponibili anche su Amazon a partire da questo indirizzo.