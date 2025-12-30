Meta ha comprato Manus, startup AI considerata la nuova DeepSeek

Meta ha comunicato l’acquisizione di Manus, startup fondata da alcuni imprenditori cinesi e basata a Singapore, considerata da molti la nuova DeepSeek, la prima società di AI agentico al mondo in grado di prendere delle decisioni e svolgere varie attività in maniera autonoma.

Un filmato diffuso nella primavera di quest’anno mostra le peculiarità di Manus, evidenziando la possibilità quali: selezionare candidati per un lavoro, pianificare le vacanze, analizzare un portafoglio azionario, una serie di attività indicate che secondo gli sviluppatori già all’epoca evidenziavano funzionalità superiori a Deep Research di OpenAI (funzione che trasforma la ricerca con tanto di analisi online delle fonti, sintesi ragionata e bibliografia completa).

Ad aprile, poche settimane dopo il lancio di Manus, quest’ultima aveva ricevuto un round di finanziamenti da 75 milioni di dollari da Benchmark (società di venture capital statunitense), portando la valutazione post-finanziamento a 500 milioni di dollari. Altri finanziamenti erano arrivati in precedenza da Tencent, ZhenFund e HSG (precendetemente nota come Sequoia China).

Di recente la società aveva dichiarato di essere arrivata a milioni di utenti, superando i 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annui, un risultato sorprendente per una startup AI così giovane.

Manus ha scelto Singapore come sede per evitare potenziali interruzioni dell’attività per via di tensioni geopolitiche e commerciali tra Pechino e Washington.

Il Wall Street Journal riferisce che l’accordo con Meta prevede il pagamento di circa 2 miliardi di dollari, la valutazione che Manus stava cercando di ottenere per il successivo round di finanziamento.

Manus resterà indipendente

Meta può portare a casa una tecnologia avanzata, che a differenza di quelle rivali, è già in grado di generare ricavi concreti. Secondo quanto comunicato, Manus continuerà a operare in modo indipendente ma gli agenti AI dovrebbero essere integrati in Facebook, Instagram e WhatsApp, alla stregua dell’esistente AI di Meta.

