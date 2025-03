Manus AI promette di fare di più senza un umano

Pubblicità

In un annuncio diffuso a tarda notte mercoledì, dalla Cina arriva Manus, un agente di intelligenza artificiale AI per uso generale, che secondo gli ideatori supererà le capacità dei modelli sviluppati da OpenAI.

Diversamente dagli assistenti AI tradizionali, spiegano in un video gli sviluppatori, Manus è in grado di pensare autonomamente, pianificare ed eseguire compiti complessi, andando oltre la semplice capacità di rispondere alle domande degli utenti.

Il sistema, sviluppato da Monica.im, ha ottenuto punteggi particolarmente elevati sul benchmark GAIA, superando i risultati dei tool basati sui modelli GPT di OpenAI. Le capacità del nuovo agente AI sono state mostrate attraverso un video di circa quattro minuti, in cui Manus è stato in grado – tra le altre cose – di comparare immobili, analizzare azioni, creare diversi contenuti.

Partendo da prompt semplici, Manus ha fornito risposte dettagliate, presentandole in modo visivo. Da notare, che il processo avviene interamente in cloud e, pertanto, gli utenti potranno anche spegnere il computer e attendere il completamento delle operazioni.

L’annuncio ha suscitato un notevole fermento tra i professionisti del settore tecnologico cinese, tanto che i codici d’invito per Manus, attualmente in versione beta, sono già in vendita sul sito di aste Xianyu, a partire da circa 55 dollari.

La forza di Manus sembra risiedere nella sua architettura multi-agente: non si basa su una singola rete neurale, ma funziona come un dirigente che coordina una serie di sub-agenti specializzati. In questo modo, riesce a suddividere compiti complessi in parti gestibili, assegnandole ai componenti più adatti e monitorando il loro progresso, operando in maniera asincrona nel cloud.

Tuttavia, come sempre in questo settore, l’autonomia di Manus solleva anche importanti questioni etiche. Se un agente autonomo prende decisioni che comportano danni finanziari o errori significativi, diventa difficile individuare chi debba esserne responsabile.

