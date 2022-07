Offerta Xiaomi MI TV LED 4S 65 pollici con sconto di 30 euro sul prezzo di listino

Se state cercando un televisore per il vostro salotto, o per sostituire il vecchio, ecco l’offerta che farà al caso vostro: Xiaomi Mi LED 4S da 65 pollici in sconto grazie al coupon che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

Mi TV 4S 65 pollici è una TV 4K, con supporto HDR10+, e supporto a tecnologie audio quali DTS-HD e Dolby Audio per un’esperienza per quanto più possibile cinematografica. E’ dotata di Android TV consente un facile accesso alle più diffuse piattaforme di streaming, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e altri ancora. Ovviamente, la presenza del sistema operativo di Google mette a disposizione degli utenti anche l’accesso al Google Play Store, per poter scaricare diverse app di svariato genere, oltre a poter fruire di funzionalità, come Chromecast e Google Assistant.

Naturalmente, tra i suoi punti di forza anche l’estetica, davvero curata e minimale. Si tratta di una TV estremamente moderna, a partire dalle cornici estremamente ridotte. Di seguito vi proponiamo tutte le caratteristiche tecniche della TV.

Specifiche tecniche:

Display: 4K HDR10+

Risoluzione:3840 x 2160

Angolo di visualizzazione:178°

Frequenza di aggiornamento:60Hz

Tempo di risposta:9ms(Typ)

Altoparlante: 2×10W 6ohm

Porte multiple: USB:2.0×3, HDMI:3(1 con ARC, AV:1, LAN:1, Uscita

auricolare: 1, WIFI:2.4GHz/5GHzScheda CI+: 1, Ottico:1, Sintonizzatore: 2

Decoder video: MPEG 1/2/4, VP8/VP9, H.264, H.265, etc.

Decoder di immagini: PNG,GIF,JPG

Decoder audio: DOLBY AUDIO,DTS

Sistema operativo: Android 9.0

CPU: MTK A55RAM A55 Quad-core a 64 bit

Memoria: 2GB+16GB

GPU:Mali-470

Il cinema di Xiaomi arriva in Italia con Mi TV 4S 65 pollici

Solitamente ha un listino di 699 euro, ma am omento potete acquistare Mi TV LED 4S da 65 pollici con un risparmio di 30 euro utilizzando il coupon GOBOO30030, così da portarla a casa a 669 euro. Non dovrete far altro che cliccare a su questo indirizzo.