Meta fa fuori il suo formato Instant Articles per le notizie

Meta terminerà il supporto per gli articoli istantanei entro metà aprile. Lo ha confermato in via ufficiale la società, che ricorda che ha introdotto il formato ael 2015 per permettere agli articoli di notizie di caricarsi rapidamente sui dispositivi mobili.

Adesso, come riporta Engadget, l’azienda sta ristrutturando e indirizzando più risorse nei suoi prodotti principali, comprese le funzionalità incentrate sui video, come i Reels:

Attualmente meno del 3% di ciò che le persone di tutto il mondo vedono nel feed di Facebook sono post con link a articoli di notizie. E come abbiamo detto all’inizio di quest’anno, come azienda non ha senso investire troppo in aree che non si allineano con le preferenze degli utenti

Axios, che per primo ha riportato la notizia, ha osservato che Meta ha ridotto i suoi investimenti in contenuti di notizie, ad esempio terminando i pagamenti che dà agli editori statunitensi per includere i loro articoli nella scheda Notizie. La società ha anche dichiarato la scorsa settimana che chiuderà la piattaforma newsletter Bulletin entro l’inizio del 2023.

La tempistica di metà aprile per terminare il supporto agli Instant Articles darà agli editori sei mesi per rivalutare le loro strategie su Facebook. Dopo di che, quando si toccherà un link a un articolo di notizie sulle app mobili di Facebook, si verrà indirizzato ai siti web degli editori.

Meta ha notato che da quando ha debuttato Instant Articles, l’esperienza web mobile è notevolmente migliorata grazie a velocità di Internet più elevate e dispositivi più potenti. Per questo ha suggerito che questi aggiornamenti hanno reso gli articoli istantanei non necessari. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero accorgersi presto che alcuni articoli impiegheranno più tempo ad apparire sullo schermo, a seconda del caricamento della pagina dei siti web degli editori.

Google ha effettivamente fatto un passaggio simile l’anno scorso quando ha terminato il suo formato AMP.