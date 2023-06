Meta Quest 3 anticipa il visore Apple a 499 dollari

Il primo visore Apple arriva davvero lunedì 5 giugno e forse la dimostrazione più concreta è questa: a gran sorpresa Mark Zuckerberg ha deciso di anticipare Cupertino, o di cavalcarne la grande onda mediatica, annunciando Meta Quest 3. A sorpresa relativamente, visto che solo pochi giorni fa Mark Gurman ha offerto un resoconto della sua prova con un prototipo.

Tutti sanno fin dall’anno scorso che questo dispositivo era previsto per l’autunno 2023 e così sarà, ma Zuckerberg ha pensato bene di svelarlo (ma solo in parte) proprio ora, a pochissimi giorni dalla WWDC 2023.

Il colosso dei social e Zuckerberg dichiarano che si tratta del primo visore dal prezzo abbordabile in grado di offrire realtà mista a colori in alta risoluzione. Grazie all’impiego di un nuovo chip Qualcomm le prestazioni grafiche sono raddoppiate rispetto a Quest 2, il tutto in un dispositivo molto più compatto del 40% e molto più comodo da indossare.

La funzione di video pass-trough a colori è una delle funzioni previste anche per Apple Reality Pro, ma nel caso di Cupertino si tratterà di un dispositivo molto più sofisticato, complesso e costoso. Tornando a Meta Quest 3 cambiano anche i controller: perdono il cerchio esterno diventando più compatti e meglio impugnabili, con design e soluzioni già visti per il visore Quest Pro.

Sempre nei controller arriva il feedback aptico TruTouch: il costruttore promette una esperienza più naturale, come il prolungamento delle mani dell’utente, anche grazie alla tecnologia di tracciamento dei movimenti delle mani inclusa di serie.

Meta Quest 3, prezzo e disponibilità

Trattandosi di una anticipazione Meta e Zuckerberg non svelano tutto, ma il prezzo si: Quest 3 partirà da solamente 499 dollari nella versione base con 128GB di archiviazione. Sarà disponibile in tutti i paesi in cui è commercializzato Quest 2, Italia inclusa al prezzo di 569,99 euro.

Sappiate già che Quest 2 rimarrà a listino come proposta di ingresso al prezzo più basso a 300 dollari per il 128GB, mentre a 350$ la versione da 256GB, questo a partire dal 4 giugno. Per tutti gli altri dettagli di Meta Quest 3, incluso l’inizio disponibilità, bisogna aspettare la presentazione ufficiale che avverrà durante la conferenza Connect che si svolge il 27 settembre.

Tutto quello che sappiamo finora sul primo visore Apple AR – VR è in questo appronfondimento di macitynet: la presentazione è attesa lunedì 5 giugno alla WWDC 2023: qui tutto quello che Apple potrebbe presentare.