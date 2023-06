Alla WWDC dimostrazioni pratiche del Reality Pro

Nell’ambito della WWDC del 5 giugno (annuale conferenza sviluppatori), al termine dell’annuncio ufficiale Apple offrirà da subito la possibilità di testare il visore AR/VR, dispositivo il cui nome ufficiale dovrebbe essere Reality Pro.

A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che Apple ha predisposto una nuova struttura nel campus dell’Apple Park, area controllata dove si svolgeranno dimostrazioni pratiche del visore.

L’area di prova è stata predisposta nella zona dei campi da basket dell’Apple Park, vicino il fitness center destinato ai dipendenti.

Le dimostrazioni sono pensate nell’ambito dell’evento, destinate ad operatori dei media e alcuni sviluppatori, ma la zona – a quanto pare – rimarrà attiva tutta l’estate, per consentire anche successivamente di testare in prima persona il visore AR/VR.

It sounds like Apple will also have a hands-on area in the Steve Jobs Theater – open to developers — for after the keynote — in addition to headset building. The keynote will be played in the same spot as last year but there is a new shade to cover people and prevent sunburns. https://t.co/fuasZ1Cy8F

— Mark Gurman (@markgurman) June 2, 2023