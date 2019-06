MeteoSwiss, l’app del servizio meteorologico nazionale della Confederazione Svizzera

Il servizio meteorologico nazionale della Confederazione Svizzera ha un’app: si chiama MeteoSwiss e racchiude tutte le informazioni utili relative alle previsioni del tempo della zona nel palmo della mano.

L’app presenta anche i dati di misura attuali e un blog sulle tematiche legate al tempo e al clima insieme alle allerte relative ai pericoli naturali. Il tutto, all’interno di una pagina iniziale contenente riquadri personalizzabili oppure su mappe della Svizzera ingrandibili per visualizzazioni di dettaglio.

E’ disponibile anche la sezione preferiti all’interno della quale si possono memorizzare i dati meteo di tutte le località della Svizzera, oppure ci si può abbonare ai vari tipi e alle differenti soglie di allerte relative ai pericoli naturali che si riceveranno poi sotto forma di un messaggio push.

L’app MeteoSwiss include cartine rappresentabili in dimensioni maggiori per i prossimi 6 giorni con panoramica settimanale, segnalazione di venti e temperature a diverse quote e previsioni testuali per le tre regioni linguistiche della Svizzera, con segnalazione delle possibili evoluzioni per la settimana seguente insieme ad una carta isobarica sull’Europa e allo stato delle strade.

Ovviamente segnala anche precipitazioni, vento, grandine, temperature e nubi in corso o previsti, corredando il tutto con immagini dal satellite. Riguardo le allerte di pericoli naturali segnala gelo, canicole, incendi di boschi, nevicate, piene, pogge, strade sdrucciolevoli, temporali, terremoti, valanghe e vento.

L’app MeteoSwiss è gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone e iPad. Sul Play Store è invece disponibile l’app per Android.