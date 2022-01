Microfono USB da tavolo per videochiamate cristalline in sconto a 21,59 euro

Se vi serve un microfono USB per migliorare sensibilmente la qualità delle videochiamate e delle videoconferenze di lavoro, non fatevi sfuggire l’offerta su Ugreen 10934 che al momento viene proposto in sconto a 21,59 euro.

Questo microfono presenta un’asta che permette di mantenerlo sollevato da terra di circa 20 centimetri, in modo da poterlo avere all’altezza della bocca quando ci si trova seduti e si sta lavorando al PC da una scrivania, inoltre la testa è orientabile di 60 gradi in modo da permettere di regolarlo e direzionarlo verso la bocca in base alla persona che vi si siede di fronte o che anziché seduto sta parlando in piedi.

Integra un processore DSP che migliora la potenza di elaborazione e di conseguenza la qualità del suono, offrendo un’alta fedeltà e risultando così particolarmente utile anche per le registrazioni. Ma soprattutto è un microfono nato per essere utilizzato principalmente nelle conferenze online, durante le lezioni in DAD, per il live streaming e situazioni di questo genere, tanto più che funziona su qualsiasi computer Mac, Windows (7, 8.1 e 10), Linux e altri ambienti UNIX, per funzionare non richiede l’installazione di alcun driver e il cavo USB è già fornito in dotazione.

Altra peculiarità di questo prodotto è nella base, rinforzata da due blocchi di metallo che ne assicurano una elevata stabilità, in combinazione con quattro piedini di gomma che evitano di farlo tremare, scivolare o cadere quando viene toccato. L’intera superficie del microfono è inoltre rivestita da uno strato di zinco che gli conferisce un effetto opaco ma soprattutto rallenta l’ossidazione migliorandone la durata nel tempo.

Per finire presenta un tasto “Mute” di facile accesso (è posizionato al centro della base), permettendo così di disattivare temporaneamente il microfono durante una chiamata. Questo è molto utile perché permette di mantenere un certo livello di privacy se si sta davanti al computer e bisogna improvvisamente rispondere ad una telefonata ma non si vuole interrompere la videochiamata, oppure se entra un’altra persona nella stanza con cui si ha bisogno di parlare.

Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che si può comprare su Amazon a 35,99 euro ma inserendo il codice UGR10934 nel carrello prima dell’acquisto il prezzo scende a 21,59 euro. La spedizione è curata da Amazon.