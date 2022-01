Volkswagen, raddoppiate nel 2021 le consegne dei veicoli elettrici

Nell’anno appena concluso Volkswagen ha quasi raddoppiato le consegne di veicoli 100% elettrici (BEV) rispetto al 2020, arrivando a 452.900 unità: un dato che corrisponde al 5,1% delle consegne totali (2,5% nel 2020). Il Gruppo è leader di mercato in Europa per quanto riguarda i veicoli 100% elettrici, con un ampio margine, e al secondo posto nel mercato chiave degli Stati Uniti, con una quota pari a circa il 7,5%. In Cina sono stati consegnati 92.700 BEV, quattro volte di più rispetto al 2020.

Anche le vendite di veicoli ibridi plug-in (PHEV) sono aumentate significativamente, raggiungendo le 309.500 unità (+61%) complessive. In totale, il Gruppo ha consegnato 8.882.000 veicoli ai Clienti di tutto il mondo.

Come previsto, la carenza globale di semiconduttori ha portato a una leggera contrazione, del 4,5%, rispetto al 2020, nonostante l’elevata domanda il portafoglio ordini completo.

Christian Dahlheim, Responsabile delle vvendite del Gruppo Volkswagen ha dichiarato: “Il 2021 è stato molto impegnativo a causa della carenza globale di semiconduttori, ma abbiamo comunque intrapreso con coerenza la nostra chiara rotta verso la new auto. L’aver raddoppiato i volumi BEV e l’elevata domanda per tutti i nostri modelli dimostrano chiaramente che siamo sulla strada giusta. Nel 2022 partiremo da qui e continueremo a portare avanti la nostra trasformazione”.

I dati del 2021 mostrano come il modello di business del Gruppo stia cambiando. Le fonti di guadagno si sposteranno gradualmente dai tradizionali motori a benzina alle auto elettriche a zero emissioni, e dalla vendita di veicoli al software e ai servizi di mobilità. Il Gruppo Volkswagen prevede che nel 2030 una su due auto vendute nel mondo sarà 100% elettrica.

I modelli 100% elettrici del Gruppo più venduti nel 2021 sono stati:

– Volkswagen ID.4: 119.600 unità

– Volkswagen ID.3: 75.500 unità

– Audi e-tron (incl. Sportback): 49.200 unità

– ŠKODA Enyaq iV: 44.700 unità

– Volkswagen e-up!1: 41.400 unità

– Porsche Taycan (incl. Turismo): 41.300 unità

In Europa sono stati consegnati in totale 3.518.700 veicoli (-2,7%). In Europa Occidentale, 2.860.400 Clienti hanno acquistato un veicolo di un Brand del Gruppo (-2,7%). In quest’area i veicoli 100% elettrici (BEV) sono stati molto apprezzati, arrivando a rappresentare il 10,5% delle consegne complessive del Gruppo (2020: 6,2%). La domanda di questo tipo di veicoli è stata più forte in Germania, mercato domestico, dove i BEV hanno costituito l’11,4% delle consegne del Gruppo (2020: 5,9%). Qui in totale sono stati consegnati 991.900 veicoli, considerando tutti i sistemi di propulsione (-9,6%). Le consegne in Europa Centrale e Orientale hanno registrato una contrazione del 2,8%, attestandosi a 658.300 unità.

Nel Nord America, 908.400 utenti hanno scelto un nuovo veicolo di un Brand del Gruppo, con una crescita del +15,6%. Negli Stati Uniti le consegne sono incrementate del 16,9%, arrivando a 671.800 unità. Qui, il Gruppo ha triplicato le proprie consegne di BEV rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 37.200 e posizionandosi secondo per quanto riguarda i veicoli 100% elettrici.

I volumi del Gruppo sono incrementati anche in Sud America. In totale qui sono stati consegnati ai 514.600 veicoli, dato che corrisponde a una crescita del 5,1%. In Brasile, il mercato più ampio nell’area di riferimento, le consegne si sono attestate agli stessi livelli dell’anno precedente, con 376.500 unità (-0,3%).

Nella regione Asia-Pacifico sono stati consegnati 3.610.600 veicoli, con un decremento del 12,4% rispetto all’anno precedente. La Cina, mercato principale per il Gruppo, è stata tra i più colpiti dalla carenza di semiconduttori. Qui le consegne hanno registrato un calo del 14,1%, con 3.304.800 unità. L’offensiva elettrica ha dato i suoi frutti anche in quest’area, portando alla più forte crescita dei volumi BEV del Gruppo, più che quadruplicati, fino a quota 92.700 veicoli.

