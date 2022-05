Microsoft Adaptive sono periferiche su misura per ogni utente

Microsoft ha annunciato Adaptive, una serie di accessori adattivi che hanno lo scopo di sostituire le normali tastiere e mouse, per meglio adattarsi alle persone con disabilità, che potrebbero avere difficoltà a utilizzare le tradizionali periferiche. La linea di accessori è composta da tre diversi tipologie di dispositivi: Adaptive Mouse, Adaptive Buttons e Adaptive Hub. Il mouse e i pulsanti sono fatti per supportare accessori stampati in 3D, in modo da poterli personalizzare per funzionare nel modo desiderato.

Il nucleo del mouse che ospita i pulsanti e il sensore è un piccolo oggetto di forma quadrata progettato per agganciarsi a un poggiapolsi. La “coda” che Microsoft fa per il mouse può fungere da poggiapolsi. C’è anche un poggiapollice che si può capovolgere, permettendo di usare il mouse con la mano destra o sinistra. E’ possibile anche collegare facilmente code stampate in 3D progettate in base alle esigenze specifiche di ciascun utente.

I pulsanti adattivi consentono, invece, di aggiungere otto ingressi programmabili al computer. Ciò non significa che si devono avere otto pulsanti fisici: l’azienda ha mostrato una versione con solo due pulsanti grandi e facili da premere.

Ma poiché il mouse può anche essere usato come, ad esempio, joystick o come D-pad a otto vie, Microsoft evidenzia che è possibile impostare gli input per fungere da macro o per sostituire complicate scorciatoie da tastiera, che potrebbero essere difficili da eseguire per le persone con disabilità motorie. E come con il mouse stesso, è possibile anche aggiungere topper o accessori stampati in 3D ai pulsanti per adattarli alle proprie esigenze personali.

E’ possibile collegare in modalità wireless fino a quattro pulsanti all’Adaptive Hub, che invia quindi istruzioni al computer o allo smartphone. L’Hub ha anche diversi jack da 3,5 mm per collegare accessori cablati, come quelli realizzati da Logitech o il controller adattivo Xbox di Microsoft, che a sua volta può essere collegato a un PC.

Microsoft afferma che i suoi accessori Adaptive verranno lanciati in autunno, anche se non ci sono ancora informazioni su quanto costeranno i dispositivi. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di accessibilità è possibile partire da questa pagina.